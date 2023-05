5:1! Union Unterweißenbach lässt es beim ersten Heimsieg nach 364 Tagen ordentlich krachen

Details Sonntag, 30. April 2023 15:59

In der 20. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte stand die Begegnung zwischen der Union Unterweißenbach und der Union Neumarkt/M. auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Viertplatzierten wollten beide Mannschaften wieder in die Spur finden. Dieses Vorhaben konnte am Samstagnachmittag nur die Heimelf von Coach Josef Raab realisieren, die nach einer 2:3-Niederlage im Hinspiel den Spieß umdrehte und mit einem 5:1-Kantersieg vor heimischer Kulisse den ersten "Dreier" seit 30. April 2022 einfuhr. Der amtierende Vizemeister hingegen wartet 2023 noch immer auf ein Erfolgserlebnis, taumelt durch das Frühjahr, musste die vierte Niederlage in Serie einstecken und ergatterte in den sechs bisherigen Rückrundenspielen nur einen mickrigen Punkt.

Doblhammer bringt Vizemeister in Führung - Raab-Elf dreht Spiel noch vor der Pause

Die Hausherren übernahmen sofort das Kommando und dominierten in der Sparkassen Arena das Geschehen, die Raab-Elf konnte die eine oder andere klare Chance aber nicht nutzen. Nach dem Ende der Amtszeit von Trainer Marian Haider hielten die stark ersatzgeschwächten Gäste hinten die Null und gingen in Minute 33 sogar in Führung, als Nico Doblhammer einen 20-Meter-Freistoß im linken Eck versenkte. 120 Sekunden später durften auch die heimischen Fans jubeln - nach einer Flanke von links war Lukas Seiser mit dem Kopf zur Stelle. Nach dem Ausgleich ließ die starke Raab-Elf nicht locker und drehte das Spiel noch vor der Pause. Zunächst war Mario Berger mit einem strammen 25-Meter-Flachschuss erfolgreich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nahmen die Hausherren ein Geschenk dankend an, als Gästegoalie Niklas Raml nach einem Rückpass ausrutschte und Lukas Wurzer den Ball zum 3:1-Pausenstand nur noch ins leere Tor schieben musste.

Starke Hausherren legen zwei Tore nach

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Helmut Seiser bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Die Raab-Elf hielt auch in Halbzeit zwei das Heft fest in der Hand, während vom amtierenden Vizemeister - nicht zuletzt aufgrund der massiven Personalprobleme - herzlich wenig kam. Die Heimischen wussten auch im zweiten Abschnitt mit erfrischendem Offensivfußball zu gefallen, bis zum nächsten Treffer mussten die Fans aber lange warten. In Minute 82 konnte Neumarkt-Keeper Raml nach einem Schuss von Lukas Kern den Ball nur kurz abwehren, ehe Tobias Lehner mit einem klassischen Abstauber erfolgreich war. Fünf Minuten später tanzte Kern auf der rechten Seite zwei Gegenspieler aus und setzte die Kugel zum 5:1-Endstand ins lange Eck.

Roland Himmelbauer, Sektionsleiter Unon Unterweißenbach:

"Auch wenn die Neumarkter mit massiven Personalproblemen zu kämpfen haben, ist die Freude über den ersten Heimsieg seit einem Jahr riesengroß. Mit diesem Dreier haben wir Anschluss ans obere Drittel der Tabelle gefunden und wollen in den folgenden Heimspielen - am Mittwoch gegen Sandl und zwei Tage später gegen Bad Leonfelden - einige Punkte nachlegen".

