Vavra-Doppelpack beschert SV Sandl perfekten Saisonstart

Details Montag, 04. September 2023 12:06

Am dritten Spieltag der 2. Klasse Nord-Mitte kreuzten der SV Wimberger Sandl und die Union Unterweißenbach die Klingen. Während die Reithmayr-Elf mit einem 3:2-Erfolg in Windhaag/Leopoldschlag ausgezeichnet aus den Startblöcken gekommen war, musste die Union zum Auftakt gegen Reichenau eine 2:5-Heim-Klatsche einstecken. Bei der Saison-Heim-Premiere machte der SVS am Sonntagnachmittag einen lupenreinen Saisonstart perfekt und steht nach einem 2:0-Sieg mit einer noch blütenweißen Weste da. Die Unterweißenbacher hingegen gingen in der Viehbergarena erneut leer aus und blicken auf ein noch jungfräuliches Punktekonto.

Vavra bringt Hausherren in Front

Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an ein interessantes undf flottes Match zu sehen. Die Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, weshalb die Partie über weite Strecken ausgeglichen verlief. Nachdem hüben wie drüben die eine oder andere Chance vergeben wurde, brandete in der Arena nach einer knappen halben Stunde Jubel auf. Nach einer Freistoßflanke von Christian Willfort, Neuerwerbung aus St. Oswald/Freistadt, brachte die Gästeelf von Coach Josef Raab den Ball nicht aus der Gefahrenzone, David Vavra fackelte nicht lange und stellte auf 1:0. Dieser Treffer änderte nichts am Spielverlauf, ging es weiterhin hin und her. Vavra hätte beinahe einen Doppelpack geschnürt, der Tscheche, der seit dreieinhalb Jahren das SVS-Trikot trägt, scheiterte jedoch aus aussichtsreicher Position an Gästegoalie Julian Reichard. Da auch die Union Einschussgelegenheiten nicht nutzen konnte, blieb es bis zur Pause beim 1:0.

23-jähriger Tscheche verwandelt Elfmeter zur Vorentscheidung

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wewer fand Vavra bei einer dicken Chance abermals im Unterweißenbacher Schlussmann seinen Meister. In Minute 57 durfte sich der 23-jährige Tscheche dann aber doch als Doppel-Torschütze feiern lassen. Der Legionär konnte im Union-Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden - Vavra schnappte sich die Kugel und verwandelte den fälligen Elfmeter. Trotz einer komfortabelen 2:0-Führung verlor die Reithmayr-Elf fortan den Faden. Die Gäste bestimmten nun das Geschehen und ließen nichts unversucht, das Blatt zu wenden, den Kickern aus Unterweißenbach fehlten jedoch die spielerischen Mittel, die kompakte Hintermannschaft der Hausherren zu knacken. Der SVS war bis zum Schluss vorwiegend mit Defensivaufgaben beschäftigt, ließ nur ein, zwei Chancen zu, brachte den Vorsprung ins Ziel und durfte sich im zweiten Match über den zweiten Sieg freuen.

Patrick Reithmayr, Trainer SV Sandl:

"Auch wenn es ein über weite Strecken ausgeglichenes und enges Spiel war, konnten wir aufgrund einer geschlossen starken Mannschaftsleistung einen verdienten Sieg feiern. Die Freude über den besten Saisonstart seit einigen Jahren ist riesengroß. Die bisherigen Gegner waren zwar keine Top-Teams, doch nach drei Pleiten in Folge konnten wir gegen Unterweißenbach endlich wieder gewinnen. Am kommenden Sonntag werden wir wissen, wo wir tatsächlich stehen, denn in Hagenberg erwartet uns ein ungemein starker Gegner".

