Drei Ausschlüsse! Unglaubliches Match in St. Georgen wird in Minute 93 durch Eigentor entschieden

Details Samstag, 30. September 2023 13:29

In der 2. Klasse Nord-Ost kam es zum Auftakt des siebenten Spieltages in der Begegnung zwischen der SPG St. Georgen/Langenstein und der Union Baumgartenberg zu einem vermeintlichen Duell "David gegen Goliath", waren im Aufeinandertreffen zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Zweitplatzierten die Rollen klar verteilt. Während die Skuljic-Elf seit 26. Mai vergeblich auf ein Erfolgserlebnis wartet, ist die Union seit bereits 29. April ungeschlagen und reiste demzufolge mit breiter Brust in den Wohnbau2000Aktivpark4222. Die Mannen von Trainer Jakob Burian wurden ihrere Favoritenrolle zunächst gerecht und hatten nach einer frühen 3:0-Führung den "Dreier" eigentlich schon in der Tasche. Doch die nach zwei Platzverweisen dezimierten Hausherren bewiesen tolle Moral und machten mit nur neun Mann den Rückstand wett. Die Bemühungen der Spielgemeinschaft wurden am Freitagabend aber nicht belohnt, mussten Kapitän Eduard Zele und Co. durch ein Eigentor in Minute 93 die zweite 3:4-Niederlage binnen sechs Tagen einstecken. Die Baumgartenberger hingegen lachen nach dem neunten Sieg in den letzten elf Spielen von der Tabellenspitze.

Favorit mit früher 3:0-Führung

Der Aufstiegsaspirant verzeichnete einen Start nach Maß und durfte sich nach nur drei Minuten über die Führung freuen, als Elias Halasz sich auf der rechten Seite durchsetzte, den Ball scharf zur Mitte brachte und Michael Leitner das Leder in die Maschen spitzelte. Vor über 150 Besuchern hielt der Nachzügler beherzt dagegen und das Spiel offen, doch noch in der Anfangsphase schlugen die effizienten Gäste erneut zu. Einen Halasz-Schluss konnte SPG-Schlussmann Raphael Haslehner parieren, ehe es abermals Kapitän Leitner war, der mit einem Abstauber auf 0:2 stellte. Nach einer halben Stunde schien die Messe gelesen, stellte Halasz - nach einem gelungenen Spielzug der Burian-Elf - mit einem satten Schuss aus halbrechter Position auf 0:3.

Hartl sieht Rot - dezimierte Hausherren verkürzen auf 1:3

Trotz des klaren Rückstandes steckten die Hausherren nicht auf, nach rund 40 Minuten war die Spielgemeinschaft aber nur noch zu zehnt. Gästegoalie Stepan Prinz nahm den Ball auf, wurde dabei aber von Michael Hartl massiv attackiert, weshalb der 27-jährige Langensteiner für diesen Bodycheck mit Rot vom Platz gestellt wurde. Doch 120 Sekunden später durften sich die zehn heimischen Kicker über das 1:3 freuen - nach einer Ecke brachte die Union den Ball nicht aus der Gefahrenzone, ehe Jasmin Eminic die Kugel versenkte und den Pausenstand fixierte.

Boboi gelingt Anschlusstreffer - SPG nur noch zu neunt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fölser hatten die Gäste das Geschehen unter Kontrolle, die Union spielte ihre Angriffe aber nicht konsquent zu Ende, kam nur zu Halbchancen, konnte die numerische Überzahl nicht nutzen und verabsäumte es, den Deckel draufzumachen. Diese Nachlässigkeit wurde in Minute 63 bestraft, als ein Rückpass von Peter Froschauer zu kurz geriet und Georgel-Mihaita Boboi mit einem Heber erfolgreich war. Doch drei Minuten nach dem Anschlusstreffer war die SPG nur noch zu neunt - Can Enez beging binnen fünf Minuten zwei Fouls, wurde dafür jeweils verwarnt, weshalb der 27-Jährige, der nach einem Gastspiel ein Enns im Sommer zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, mit der Ampelkarte vom Platz flog.

Suleap vewandelt strittigen Elfmeter - Eigentor bringt in Minute 93 die Entscheidung

Doch auch mit zwei Mann mehr am Platz taten sich die nervösen bzw. unkonzentrierten Baumgartenberger schwer, den Ball laufen zu lassen. Nach rund 80 Minuten wurden die Bemühungen der dezimierten Hausherren belohnt, als der bereits verwarnte Baumgartenberger Lukas Lang im eigenen Strafraum ein vermeintliches Foul beging, dafür die Gelb-Rot sah und Iulian Suleap, 40-jähriger Legionär aus Rumänien, den strittigen Elfmeter verwandelte. Nach dem Ausgleich musste der Nachzügler der sensationellen Aufholjagd jedoch Tribut zollen, schwanden den Heimischen in der Schlussphase die Kräfte. Auch wenn die Burian-Elf nun am Drücker war und die eine oder andere Chance kreierte, sah es bereits nach einem Unentschieden aus. In Minute 93 durften die Baumgartenberger dann aber doch jubeln, als Eminic nach einer Ecke und einem Gestochere den Ball unglücklich ins eigene Tor bugsierte und den 3:4-Endstand besiegelte.

Jakob Burian, Trainer Union Baumgartenberg:

"Auch wenn der Sieg in Summe verdient war, hätten wir nach einer frühen 3:0-Führung den Dreier fast aus der Hand gegeben, hatten am Ende aber das nötige Quäntchen Glück. Zum einen haben wir es verabsäumt, ein viertes Tor zu machen und das Match zu entscheiden, und zum anderen hat die SPG unglaubliche Moral bewiesen und ist wesentlich stärker als es der letzte Tabellenplatz vermuten lässt".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.