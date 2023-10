Union Münzbach behält dank "Lucky Punch" in Minute 92 weiße Weste

Details Montag, 02. Oktober 2023 12:25

In der siebenten Runde der 2. Klasse Nord-Ost stand das Aufeinandertreffen zwischen der Sportunion Greisinger Münzbach und der ASKÖ Steinbach Schwertberg 1b auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellenzehnten schienen die Rollen klar verteilt, zumal die Sabani-Elf seit 31. Mai ungeschlagen ist. Doch das zweite Team des Landesligisten weiß in seiner Premierensaison im Kampfmannschafts-Bereich bislang durchaus zu gefallen und gestaltete die bisherigen Spiele durchwegs eng und ausgeglichen. Auch am Sonntagnachmittag lieferten die Mannen von Trainer Karl Moser eine starke Leistung ab und hatten den zweiten Saisonsieg vor Augen, nach einem Tor in der Spielzeit wurden mit einem 2:2-Unentschieden die Punkte aber geteilt. Nach vier Siegen in Serie konnten die Münzbacher durch den "Lucky Punch" ihre weiße Weste behaupten und im achten Spiel in Folge punkten.

Starke Gäste mit verdienter Führung - Spielertrainer gleicht per Freistoß aus

Nach nur einem Zähler aus den letzten drei Runden fand der Liga-Neuling gut ins Spiel und erarbeitete sich vor rund 250 Besuchern zunächst ein Übergewicht. Der Favorit hingegen tat sich von Beginn an schwer und wusste gegen das gefällig spielende 1b-Team kein Rezept. Nach einer halben Stunde belohnte sich die Moser-Elf für den gelungenen Auftritt, als die Gäste den Ball durch das Zentrum spielten, Fabian Schachner den herauseilenden Union-Schlussmann Alexander Hofer überlief und die Kugel ins leere Tor setzte. Auch nach diesem Treffer fanden die Hausherren nicht zu ihrem gewohnten Spiel, kurz vor der Pause brandete auf der Sportanlage dann aber doch Jubel auf - Spielertrainer Behar Sabani legte sich das Leder auf halbrechter Position zu einem Freistoß zurecht und versenkte das Spielgerät aus rund 20 Metern zum 1:1-Halbzeitstand in den Maschen.

Schachner schnürt Doppelpack - Innenverteidiger sorgt in Minute 92 für Punkteteilung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Imsirovic fanden die Heimischen zusehends besser ins Spiel, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Nach einer Stunde hatten die Schwertberger die Nase wieder vorne, als Münzbachs Ziad Abdulsalam im eigenen Strafraum ein Foul beging - beim fälligen Elfmeter verlud Schachner Goalie Hofer, setzte den Ball ins rechte Eck und durfte sich zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen. Die Union war erneut in Rückstand geraten, stellte dann auf eine Dreierkette um und intensivierte ihre Offensivbemühungen. Die Sabani-Elf konnte die Schwertberger Defensive aber nicht knacken, zudem verfehlte der eine oder andere Schuss das Ziel. Als es bereits nach der ersten Münzbacher Niederlage seit vier Monaten aussah, gelang den Hausherren in Minute 92 der "Lucky Punch". Nach einer Hereingabe von Sabani war Mathias Langeder zur Stelle, bugsierte der aufgerückte Innenverteidiger das Leder mit links in die Maschen und besiegelte den 2:2-Endstand.

Markus Krichbaumer, Sektionsleiter Sportunion Münzbach:

"Die Schwertberger waren der erwartet starke Gegner. Auch wenn wir aufgrund des späten Tores das nötige Quäntchen Glück hatten, war es in Summe ein gerechtes Unentschieden. Wir sind in dieser Saison bislang ausgezeichnet unterwegs und noch ohne Niederlage. Am kommenden Samstag erwartet uns die nächste schwierige Aufgabe, wollen in Pabneukirchen die weiße Weste aber erneut behaupten".

