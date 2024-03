Union Pabneukirchen lässt Punkte liegen: Perg punktet beim Tabellenzweiten

Details Samstag, 23. März 2024 15:50

Die Union Pabneukirchen ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen die DSG Union HABAU Perg 1b hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war die zweite Garnitur des OÖ-Ligisten mitnichten. Die Perger kamen gegen Pabneukirchen zu einem achtbaren Remis. Der Vergleich im Hinspiel war ebenso mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Ausgleich zum psychologisch-wichtigen Zeitpunkt

In der Anfangsphase tasteten sich die beiden Teams vorwiegend ab, bis es kurz vor der Pause gleich doppelt klingelte. Die DSG Union Perg 1b schoss durch Cem Öncel in der 35. Minute das Tor zum 1:0. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Rene Kloibhofer per Elfmeter das wichtige 1:1 für die Union Pabneukirchen (45.). In der zweiten Halbzeit gelang es den Gastgebern nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. Die Partie war vom Kampf geprägt, sechs Mal musste Schiedsrichter Jakob Wallner die gelbe Karte zücken. Am Ende blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Zahlen und Fakten

Sicherlich ist das Ergebnis für Pabneukirchen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Union Pabneukirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Pabneukirchen blieb auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von fünf Siegen nicht aus.

Die DSG Union HABAU Perg 1b führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich die DSG Union Perg 1b weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Das nächste Spiel der Union Pabneukirchen findet in zwei Wochen statt, wenn man am 06.04.2024 ASKÖ Schwertberg 1b empfängt. Als Nächstes steht die DSG Union HABAU Perg 1b der Union Baumgartenberg gegenüber (Freitag, 20:00 Uhr).

2. Klasse Nord-Ost: Union Pabneukirchen – DSG Union HABAU Perg 1b, 1:1 (1:1)

45 Rene Kloibhofer 1:1

35 Cem Oencel 0:1

