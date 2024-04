Nächste Pleite für Pierbach/Rechberg – Joker Buchmayr rettet Münzbach

Details Samstag, 06. April 2024 23:53

Die Union Münzbach und die SPG Pierbach/Rechberg boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Pierbach erlitt gegen Münzbach so erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel war 3:1 für die Sportunion Greisinger Münzbach ausgegangen.

Später Jokertreffer beschert Münzbach drei Punkte

Die SPG Pierbach/Rechberg geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Mario Neugschwandtner das schnelle 1:0 für die Union Münzbach erzielte. Spielertrainer Behar Sabani versenkte die Kugel in der Folgephase zum 2:0 für Münzbach (30.). Die Hintermannschaft von Pierbach/Rechberg ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Michael Huber traf zum 1:2 zugunsten des Schlusslichts (65.). Die komfortable Halbzeitführung der Sportunion Greisinger Münzbach hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Martin Ortner schoss den Ausgleich in der 82. Spielminute. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Joker Bernhard Buchmayr noch einen Treffer parat hatte (89.). Schließlich sprang für die Union Münzbach gegen Pierb./Rechb. ein Dreier heraus.

Zahlen und Fakten

Im Tableau hatte der Sieg von Münzbach keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Der Gastgeber verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die Sportunion Greisinger Münzbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Die SPG Pierbach/Rechberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die Union Münzbach – Pierbach/Rechberg bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 40 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Pierb./Rechb. in dieser Saison. Die Gäste mussten sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SPG Pierbach/Rechberg insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Seit sieben Spielen wartet Pierbach/Rechberg schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Münzbach tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei der DSG Union HABAU Perg 1b an. Einen Tag später empfängt Pierb./Rechb. die ASKÖ Luftenberg.

2. Klasse Nord-Ost: Sportunion Greisinger Münzbach – SPG Pierbach/Rechberg, 3:2 (2:0)

89 Bernhard Buchmayr 3:2

82 Martin Ortner 2:2

65 Michael Huber 2:1

30 Behar Sabani 2:0

8 Mario Neugschwandtner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.