Nach sechs Niederlage in Serie: ASKÖ Treffling beendet schwarze Serie

Details Montag, 15. April 2024 17:20

Die ASKÖ Treffling errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über SPG Katsdorf Juniors. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die ASKÖ Treffling die Nase vorn. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 1:1 kein Sieger ermittelt werden können.

Treffling erarbeitet sich früh komfortable Führung

Marcel Meindl markierte nach Vorarbeit von Paul Wolfsegger vor 150 Zuschauern die Führung für Treffling (34.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Patrick Hammer per Kopf das 2:0 zugunsten der Gastgeber (42.). Mit der Führung für die ASKÖ Treffling ging es in die Halbzeitpause. In der 50. Minute brachte Patrick Wegschaider den Ball im Netz von Treffling unter. In der 57. Minute erhöhte Wolfsegger auf 3:1 für die ASKÖ Treffling. Gänzlich ins Hintertreffen geriet die SPG Power Packaging Katsdorf Juniors, als Darko Maletic nach 61 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Treffling schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Treffling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Treffling bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte die ASKÖ Treffling endlich wieder einmal drei Punkte.

Die SPG Katsdorf Juniors schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 42 Gegentore verdauen musste. Die Gäste mussten sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SPG Katsdorf Juniors insgesamt auch nur drei Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die sportliche Misere – in den letzten neun Spielen gelang der SPG Power Packaging Katsdorf Juniors kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt die SPG Katsdorf Juniors nur auf Rang elf.

Mit diesem Sieg zog Treffling an SPG Katsdorf Juniors vorbei auf Platz zehn. Die SPG Power Packaging Katsdorf Juniors fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft die ASKÖ Treffling auf die SPG St. Georgen/Langenstein, die SPG Katsdorf Juniors spielt am selben Tag gegen den SC Ernsthofen.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Treffling – SPG Power Packaging Katsdorf Juniors, 3:1 (2:0)

57 Paul Maximilian Wolfsegger 3:1

50 Patrick Wegschaider 2:1

42 Patrick Hammer 2:0

34 Marcel Meindl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.