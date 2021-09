Perg/Windhaag nimmt drei Punkte mit nach Hause - 2:0-Sieg gegen Baumgartenberg

Details Samstag, 18. September 2021 18:00

Die Gäste von SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag kamen am Freitag Abend zu einem 2:0-Erfolg gegen Union Baumgartenberg. 100 Zuseher waren am Sportpark Baumgartenberg mit dabei.

Am Freitag Abend stand in der sechsten Runde der 2. Klasse Nord-Ost die Begegnung zwischen Union Baumgartenberg und SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag auf dem Programm: In den ersten Spielminuten näherten sich beide Mannschaften vorsichtig an, es kam zu keinen nennenswerten Aktionen. In der 22. Minute kam die Union Baumgartenberg zu einer guten Torchance im Strafraum der Gäste, es folgte allerdings kein Tor daraus. So ging es also mit einem torlosen Gleichstand in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Gaisrucker und Grossteiner treffen



Die 1:0-Führung der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag stellte nach der Pause schließlich Lukas Gaisrucker sicher. Der Angreifer traf in der 51. Minute zum 1:0. Nur zwei Minuten später folgte ihm Teamkollege Raphael Grossteiner und beförderte das Leder zum 2:0 für die Gäste über die Linie (53.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Zvonimir Balatinac erfolgte also die maximale Punkteausbeute der Gäste aus Perg/Windhaag.





Die Union Baumgartenberg hat bisher alle drei Punkte zuhause geholt und steht aktuell mit einem 9:18-Torverhältnis und drei Punkten auf dem zehnten Platz. Baumgartenberg musste schon 18 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelten die Baumgartenberger bisher einen nur Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Die Lage der Union Baumgartenberg bleibt angespannt. Gegen die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.





Das Resultat wirkte sich nicht auf die Tabellenposition der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag aus, welche sich momentan auf mit einem 16:9-Torverhältnis auf dem fünften Platz befindet. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Perg/Windhaag.

2. Klasse Nord-Ost: Union Baumgartenberg – SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag, 0:2 (0:0)

51 Lukas Gaisrucker 0:1

53 Raphael Grossteiner 0:2

