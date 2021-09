Fast zweistellig! - Perg/Windhaag deklassiert St.Georgen/Langenstein mit 9:0

Details Montag, 27. September 2021 12:19

SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag schenkte den Gästen von SPG St. Georgen/Langenstein in der siebten Runde der 2. Klasse Nord-Ost am Samstag ordentlich ein: 99 Zuseher waren bei einem eindrucksvollen 9:0-Sieg der Hausherren auf dem Sportplatz Windhaag dabei.

Es sollte ein Torfestival an diesem schönen, spätsommerlichen Samstagnachmittag für die Hausherren von SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag werden: Manuel Huber startete schon in der sechsten Minute den Torreigen für sein Team als er die 1:0-Führung lieferte. Thomas Hehenberger erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 17 Minuten auf 2:0. Alp-Eren Kaldirim brachte der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag nach 29 Minuten einen 3:0-Vorsprung. Der vierte Streich war Lukas Gaisrucker vorbehalten (36.): Es stand nun 4:0. Die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag baute den Vorsprung mithilfe des Gegners weiter aus: 5:0 für den Gastgeber durch ein Eigentor von SPG St. Georgen/Langenstein in der 40. Minute, erzielt von Franz Deisinger. Somit gingen beide Teams bei einem 5:0-Stand zur Pause in die Kabinen, als Referee Josef Zmeck die erste Spielhälfte abpfiff.





Tor nach Tor



Es ging in diesem Modus auch in der zweiten Halbzeit weiter: Akif Kaldirim (50.), Alp-Eren Kaldirim (53.) und Paul Holzer (74.) bauten die komfortable Führung der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag weiter auf 8:0 aus. Abgerundet wurde dieser hohe Spielstand durch einen erfolgreich verwandelten Freistoß von Raphael Grossteiner in der letzten Minute (90.). Schließlich war auch der Torrausch der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag vorbei. Die Gäste aus St.Georgen/Langenstein hatten dem torreichen Wirbelwind der Hausherren wenig gelungene Spielszenen entgegenzusetzen.





Dieser Kantersieg hatte für beide Teams geringe tabellarische Auswirkungen:



Sieger SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag verbesserte sich mit diesen drei Punkten bei einem 25:9-Toverhältnis und 15 Punkten auf den dritten Platz in der 2. Klasse Nord-Ost. Die aktuelle Bilanz nach sieben Runden lautet: fünf Siege und zwei Niederlagen.



Bei der geschmähten Gästemannschaft von SPG St. Georgen/Langenstein hingegen sieht es folgendemaßen aus: Sie stehen aktuell mit einem 5:29-Torverhältnis und drei Punkten auf dem elften Platz. Die triste Bilanz nach sieben Spielen: ein Sieg und sechs Niederlagen.





2. Klasse Nord-Ost: SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag – SPG St. Georgen/Langenstein, 9:0 (5:0)

6 Manuel Huber 1:0

17 Thomas Hehenberger 2:0

29 Alp-Eren Kaldirim 3:0

36 Lukas Gaisrucker 4:0

40 Eigentor durch Franz Deisinger 5:0

50 Akif Kaldirim 6:0

53 Alp-Eren Kaldirim 7:0

74 Paul Holzer 8:0

90 Raphael Grossteiner 9:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!