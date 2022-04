Später Treffer beschert ASKÖ Katsdorf dritten Sieg in Folge

Details Sonntag, 10. April 2022 16:54

Nach zwei Siegen am Ende der Hinrunde der 2. Klasse Nord-Ost wollte die ASKÖ Katsdorf im ersten Pflichtspiel im neuen Jahr erfolgreich starten und gegen die DSG Union HABAU Perg 1b einen "Dreier" einfahren. Die Albenberger-Elf tat sich über weite Strecken schwer, behielt jedoch mit 2:1 die Oberhand und mischt nach dem dritten Sieg in Folge weiterhin im Vorderfeld der Tabelle mit. Die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten hingegen ging acht Tage nach einem Remis bei St. Georgen/Langenstein am Samstagnachmittag leer aus und wartet seit bereits 17. September 2021 vergeblich auf einen vollen Erfolg.

Spielertrainer bringt Hausherren in Front

Die im heimischen Sportpark in dieser Saison noch ungeschlagenen Katsdorfer wussten von Beginn an mit viel Ballbesitz zu gefallen, die ASKÖ konnte aus ihrer optischen Überlegenheit zunächst jedoch kein Kapital schlagen. Nach einer langen Pause fehlten der Albenberger-Elf die nötigen Automatismen, die Heimischen ließen aber nicht viel zu und hatten das Geschehen weitgehend unter Kontrolle. Als es bereits nach einer torlosen ersten Halbzeit aussah, hatten die heimischen Fans unter den rund 150 Besuchern doch noch Grund zur Freude. Nach einem weiten Ball legte Kapitän Elias Geissler das Leder geschickt mit dem Kopf ab, Spielertrainer Manul Albenberger, der aufgrund von Personalproblemen aushalf, tauchte alleine vor dem Union-Kasten auf, ließ sich die Chance nicht entgehen und fixierte den 1:0-Pausenstand.

Späte Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Feraget bekamen die Zuschauer weiterhin optisch überlegene Hausherren zu sehen, die jungen, aggressiven Perger hielten aber beherzt dagegen und das Match offen. Nach einer Stunde durften die Gäste vom Ende einer langen Durststrecke träumen, als das Team von Coach Thomas Rechberger einen Ballverlust der ASKÖ zu nutzen wusste und Stefan Trauner auf 1:1 stellte. Nach dem Ausgleich erarbeiteten sich beide Mannschaften Halbchancen, der entscheidende Treffer wollte zunächst aber nicht fallen. Sieben Minuten vor dem Ende war es dann aber soweit, als Albenberger einen langen Ball schlug und Alexander Höbart zum 2:1 traf. In den Schlussminuten warfen die Gäste alles nach vorne und setzten die Albenberger-Elf gehörig unter Druck. Im Katsdorfer Strafraum brannte es ab und an lichterloh, mit vereinten Kräften brachte die ASKÖ den hauchdünnen Vorsprung aber ins Ziel und durfte am Ende den dritten Sieg am Stück feiern.

Manuel Albenberger, Spielertrainer ASKÖ Katsdorf:

"Wir habern seit Oktober kein Pflichtspiel bestritten, demzufolge war es nicht einfach. Die Mannschaft hat jedoch eine passable Leistung abgeliefert und das Match verdient gewonnen. Wir freuen uns über den erfolgreichen Auftakt und wollen uns in den kommenden Wochen weiterhin im Vorderfeld der Tabelle zeigen".