Baumgartenberg bezwingt Niederneukirchen mit 3:1

Details Sonntag, 10. April 2022 19:12

Michael Königshofer konnte beim 3:1-Sieg von Union Baumgartenberg gegen Union Niederneukirchen vor 55 Zuschauern zwei Treffer beisteuern.

Die Union Baumgartenberg ging in der 17. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Michael Königshofer in Front. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Stefan Witzeneder ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die Union Niederneukirchen. Baumgartenberg brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (78.) es traf erneut Königshofer, für ihn der zweite Tagestreffer. Union Niederneukirchen geriet deutlicher in Rückstand, als die Union Baumgartenberg auf 3:1 erhöhte (85.), erzielt von Lukas Spiegl. Letzten Endes holte Union Baumgartenberg gegen Union Niederneukirchen drei Zähler.

Unveränderte Tabellensituation

Die Union Baumgartenberg bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem siebten Platz. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Man erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Die Union Niederneukirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur vier Zähler. Trotz der Schlappe behält man den sechsten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Union Niederneukirchen momentan auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Union Niederneukirchen die dritte Pleite am Stück.

Am 18.04.2022 bestreitet die Union Baumgartenberg das nächste Spiel auf eigener Anlage gegen die Union Arbing. Union Niederneukirchen hat am gleichen Tag ebenfalls das Heimrecht gegen die SPG St. Georgen/Langenstein.

2. Klasse Nord-Ost: Union Baumgartenberg – Union Niederneukirchen, 3:1 (1:0)

85 Lukas Guenther Spiegl 3:1

78 Michael Koenigshofer 2:1

50 Stefan Witzeneder 1:1

17 Michael Koenigshofer 1:0