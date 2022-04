Mauthausen auf Aufstiegskurs - nach 5:0 bei St. Georgen/Langenstein

Details Sonntag, 10. April 2022 19:16

Vor 185 Zuschauern fanden bei der Begegnung zwischen SPG St. Georgen/Langenstein und ASKÖ Mauthausen Bogdan-Feststpiele statt: vier Tore konnte Marius Bogdan beim 5:0-Auswärtssieg erzielen.

Für das 1:0 und 2:0 war Marius Bogdan verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (4./36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine 2:0-Führung ihr Eigen nannten. Erneut Bogdan schraubte das Ergebnis in der 62. Minute mit dem 3:0 für die ASKÖ Mauthausen in die Höhe. Der vierte Streich des Tabellenführers war Alexander Leitner vorbehalten (69.). Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Bogdan bereits seinen vierten Treffer an diesem Tag bei (72.). Mauthausen überrannte SPG St. Georgen/Langenstein förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mauthausen weiterin souveräner Tabellenerster

Nach der empfindlichen Schlappe steckt SPG St. Georgen/Langenstein weiter im Schlamassel. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gastgebers im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 44 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Nord-Ost. Nun musste sich die SPG St. Georgen/Langenstein schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SPG St. Georgen/Langenstein auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnten sich die Gäste beim Sieg gegen SPG St. Georgen/Langenstein verlassen, und auch tabellarisch sieht es für die ASKÖ Mauthausen weiter verheißungsvoll aus. Der Defensivverbund von Mauthausen steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saison der ASKÖ Mauthausen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Mauthausen zu besiegen.

Die Defensivleistung der SPG St. Georgen/Langenstein lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen die ASKÖ Mauthausen offenbarte SPG St. Georgen/Langenstein eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am 18.04.2022 bestreitet SPG St. Georgen/Langenstein das nächste Spiel bei der Union Niederneukirchen. ASKÖ Mauthausen gastiert am selben Tag bei der ASKÖ Katsdorf.

2. Klasse Nord-Ost: SPG St. Georgen/Langenstein – ASKÖ Mauthausen, 0:5 (0:2)

72 Marius Bogdan 0:5

69 Alexander Jonas Leitner 0:4

62 Marius Bogdan 0:3

36 Marius Bogdan 0:2

4 Marius Bogdan 0:1