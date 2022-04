Schnellstart von Leitner reicht am Ende aus

Details Montag, 18. April 2022 11:49

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Union Baumgartenberg und der Union Arbing, die mit 1:0 endete. Mit breiter Brust war die Union Arbing zum Duell mit Baumgartenberg angetreten – der Spielverlauf ließ bei Arbing jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte Arbing mit 3:0 gewonnen.

Das erste und einzige Tor in dieser Begegnung kam früh: Die Union Baumgartenberg ging durch Michael Leitner in der fünften Minute in Führung. Letztendlich gelang es der Union Arbing im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Union Baumgartenberg die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Arbing bleibt Zweiter

Die Union Baumgartenberg sprang mit diesem Erfolg auf den sechsten Platz. Das Heimteam verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Resultate von Union Baumgartenberg konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Union Arbing in der Tabelle stabil. Zehn Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Union Arbing. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

Am nächsten Sonntag reist die Union Baumgartenberg zur SPG St. Georgen/Langenstein, zeitgleich empfängt Union Arbing FC Sphinx.

2. Klasse Nord-Ost: Union Baumgartenberg – Union Arbing, 1:0 (1:0)

5 Michael Leitner 1:0