Mauthausen auf Aufstiegskurs - 3:0 bei Katsdorf

Details Montag, 18. April 2022 11:59

Mit ASKÖ Katsdorf und ASKÖ Mauthausen trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die ASKÖ Katsdorf schien die ASKÖ Mauthausen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Mauthausen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Katsdorf mit 3:2 gesiegt.

Gleich zu Spielbeginn traf die ASKÖ Mauthausen zur frühen Führung (6.) durch ein Tor von Sebastian Wöckinger. Durch ein Eigentor der ASKÖ Katsdorf via Alexander Höbart verbesserte ASKÖ Mauthausen den Spielstand auf 2:0 für sich (29.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Norbert Sipos besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die ASKÖ Mauthausen (72.). Die 0:3-Heimniederlage von ASKÖ Katsdorf war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Mauthausen weiter Tabellenerster

Der Gastgeber aus Katsdorf hat 26 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang fünf. Die gute Bilanz der ASKÖ Katsdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Katsdorf bisher acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

ASKÖ Mauthausen hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Der Defensivverbund der Gäste steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saison der ASKÖ Mauthausen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Die ASKÖ Katsdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Seit elf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Mauthausen zu besiegen.

Während ASKÖ Katsdorf am kommenden Sonntag die Union Niederneukirchen empfängt, bekommt es die ASKÖ Mauthausen am selben Tag mit der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag zu tun.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Katsdorf – ASKÖ Mauthausen, 0:3 (0:2)

72 Norbert Sipos 0:3

29 Eigentor durch Alexander Hoebart 0:2

6 Sebastian Woeckinger 0:1