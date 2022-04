Erster Heimsieg der Vereinshistorie! FC Sphinx Linz überreicht Gegner "Rote Laterne"

Details Dienstag, 19. April 2022 12:04

In der 18. Runde der 2. Klasse Nord-Ost stand mit der Begegnung zwischen dem FC Sphinx Linz und der ASKÖ Ebelsberg Linz ein Kellerderby auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellenvorletzten ging es im direkten Duell im Kampf gegen die "Rote Laterne", zudem wollten die beiden im Frühjahr noch punktelosen Teams in der Rückrunden-Tabelle erstmals anschreiben. Dieses Vorhaben konnten am Ostermontag nur die Hausherren realisieren, die im zweiten Spiel unter Neo-Trainer Josef Zarazik einen historischen Erfolg feierten. Nach einem 0:2-Rückstand drehte der FC Sphinx die Partie, setzte sich am Ende mit 5:3 durch, feierte den ersten Heimsieg in der noch jungen Vereinsgeschichte und gab dem Gegner die "Rote Laterne" mit auf dem Heimweg. Somit zieren die in der Fremde seit 1. September 2019 (!) sieglosen Ebelsberger nach der zwölften Auswärtsniederlage in Serie das Ende der Tabelle.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Am Sportplatz in Urfahr verschlief die Zarazik-Elf die Anfangsphase. Die Gäste wussten dies zu nutzen und erreichten nach einer halben Stunde, durch Tore von Halil Erdem und Ilirjan Tairi, vermeintlich die Siegerstraße. Doch mit zunehmender Spieldauer fand der FC zusehends besser ins Spiel und meldete sich in Minute 35 zurück. Nach einem Foul an Vinko Klepic verwandelte Maysam Ghaderi den fälligen Elfmeter. Da das bisherige Schlusslicht in der Folge die eine oder andere Chance nicht nutzen konnte, blieb es bis zur Pause beim 1:2.

Zarazik-Elf dreht Spiel

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Puskaric durften jedoch die heimischen Fans jubeln, als Klepic zwei Gegenspieler austanzte und die Kugel souverän versenkte. Nach dem Ausgleich wollten die Hausherren mehr, machten ordentlich Dampf und drehten das Spiel. Nach einer Stunde wurde Reggie Agyemang mit einem Laufpass auf die Reise geschickt. Der 22-Jährige wusste seine Schnelligkeit zu nutzen und stellte via Innenstange auf 3:2. Zehn Minuten später war es abermals Agyemang, der für die Vorentscheidung sorgte. Die Zarazik-Elf hatte die Siegerstraße erreicht, ließ sich davon nicht abbringen und schlug noch einmal zu, als Andreas Hyunh aus rund 25 Metern abzog und mit erinem "Kracher" Gästegoalie Florian Niedermayr bezwang. Die Ebelsberger hatten das Spiel längst verloren, die ASKÖ konnte aber zumindest den Schlusspunkt setzen - Süleyman Eker traf zum 5:3-Endstand.

Mohamed Aly, Obmann FC Sphinx Linz:

"Die Freude über den ersten Heimsieg und das Loswerden der Roten Laterne ist riesengroß. Wir sind nicht mehr Letzter, daran soll sich im Frühjahr auch nichts ändern. Da mit St. Georgen und Münzbach zwei Mannschaften in der Tabelle in Reichweite sind, ist vielleicht sogar eine Rangverbesserung möglich".