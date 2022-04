St. Georgen/Langenstein weist Baumgartenberg in die Schranken

Details Sonntag, 24. April 2022 19:05

Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: die Union Baumgartenberg patzte bei der SPG St. Georgen/Langenstein überraschend deutlich mit 0:3. Die Experten wiesen Baumgartenberg vor dem Match gegen SPG St. Georgen/Langenstein die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel war mit 3:0 zugunsten der Union Baumgartenberg geendet.

Michael Hartl brachte SPG St. Georgen/Langenstein in der siebten Minute nach vorn. Bis Referee Armin Gierlinger den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Georgel-Mihaita Boboi erhöhte für die SPG St. Georgen/Langenstein auf 2:0 (83.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Iulian Suleap, der das 3:0 aus Sicht des Gastgebers perfekt machte (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte SPG St. Georgen/Langenstein am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Union Baumgartenberg.

Keine Bewegung in der Tabelle

SPG St. Georgen/Langenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die SPG St. Georgen/Langenstein liegt nun auf Platz zehn. SPG St. Georgen/Langenstein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. St. Georgen/Langenstein erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Trotz der Niederlage belegt die Union Baumgartenberg weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Baumgartenberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Während die SPG St. Georgen/Langenstein am kommenden Sonntag die Union Arbing empfängt, bekommt es die Union Baumgartenberg am selben Tag mit der ASKÖ Katsdorf zu tun.

2. Klasse Nord-Ost: SPG St. Georgen/Langenstein – Union Baumgartenberg, 3:0 (1:0)

88 Iulian Suleap 3:0

83 Georgel-Mihaita Boboi 2:0

7 Michael Hartl 1:0