Münzbach beendet Sieglos-Serie

Details Montag, 25. April 2022 19:04

Gegen die Sportunion Greisinger Münzbach holte sich ASKÖ Ebelsberg Linz eine 0:2-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Sportunion Greisinger Münzbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Münzbach die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:0 gesiegt.

ASKO Ebelsberg Linz geriet in der 17. Minute ins Hintertreffen. Ein Tor mehr für die Sportunion Greisinger Münzbach machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Die Gäste bauten die Führung in der Nachspielzeit aus, als Lukas Slawiczek in der 93. Minute traf. Letzten Endes ging die Union Münzbach im Duell mit der ASKÖ Ebelsberg Linz als Sieger hervor.

Ebelsberg weiter Letzter

ASKÖ Ebelsberg Linz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur fünf Zählern auf der Habenseite zieren die Gastgeber das Tabellenende der 2. Klasse Nord-Ost. Im Angriff weist das Team aus Ebelsberg deutliche Schwächen auf, was die nur 13 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten der ASKÖ Ebelsberg Linz alles andere als positiv. Die Situation von ASKÖ Ebelsberg Linz ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Münzbach handelte man sich bereits die sechste Niederlage am Stück ein.

Die Sportunion Greisinger Münzbach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Die Union Münzbach bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Münzbach noch Luft nach oben.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ Ebelsberg Linz zur DSG Union HABAU Perg 1b, zeitgleich empfängt die Sportunion Greisinger Münzbach FC Sphinx.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Ebelsberg Linz – Sportunion Greisinger Münzbach, 0:2 (0:1)

93 Lukas Slawiczek 0:2

17 Juergen Krichbaumer 0:1