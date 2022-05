ASKÖ Katsdorf lässt in Baumgartenberg Punkte liegen

Details Samstag, 30. April 2022 16:00

Am 16. Spieltag der 2. Klasse Nord-Ost empfing die Union Baumgartenberg die ASKÖ Katsdorf. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenvierten ging es vor allem für die Gäste um wichtige Punkte, um den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen nicht zu verpassen. Nach einem souveränen 6:2-Erfolg im Hinspiel lag die Albenberger-Elf auch am Freitagabend mit 3:1 klar voran, die ASKÖ ließ sich jedoch die Butter vom Brot nehmen und musste sich mit einem 3:3-Remis zufrieden geben. Die Baumgartenberger hingegen bewiesen Moral und schrieben eine Woche nach einer 0:3-Pleite in St. Georgen in der Tabelle wieder an.

Nach vergebenem Elfmeter gehen Gäste in Führung

Die Gästeelf von Coach Manuel Albenberger startete im Sportpark gut in die Partie und fand in der Anfangsphase die große Chance zur Führung vor. Nach einem Foul an Sebastian Lehner scheiterte Christopher Sallinger beim strittigen Elfmeter jedoch an Union-Schlussmann Stepan Prinz. Kurz danach hatten die Katsdorfer dier Nase aber doch vorne, als Christian Ebner nach einem Gestochere frei zum Schuss kam und auf 0:1 stellte. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, bis zur Pause blieb es aber bei der hauchdünnen Führung der Gäste.

Albenberger-Elf mit zweimaligem Zwei-Tore-Vorsprung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Vorderwinkler nahm die Heimelf von Trainer Harald Huber das Heft in die Hand. Die Baumgartenberger waren in Halbzeit zwei am Drücker und drängten auf den Ausgleich. Nach einer Stunde lief die Union jedoch in einen Konter, den Sallinger erfolgreich abschloss. Doch praktisch im Gegenzug war dier Huber-Elf wieder im Spiel, als Cem Öncel nach einer Flanke von rechts mit dem Kopf zur Stelle war. Nach dem Anschlusstreffer wollten die Hausherren mehr und machten ordentlich Dampf, zehn Minuten vor dem Ende stellte die Albenberger-Elf den Zwei-Tore-Abstand aber wieder her. Nach einem weiten Ball setzte sich Sallinger im Zweikampf durch und traf zur vermeintlichen Vorentscheidung.

Baumgartenberger Doppelschlag

Aber auch nach dem dritten Gegentor steckten die Baumgartenberger nicht auf und antworteten wenig später mit einem Doppelschlag. Zunächst verkürzte Erik-Elias Steiner nach einem Pass durch die Katsdorfer Viererkette auf 2:3. 120 Sekunden später gelang Michael Königshofer mit einem Heber aus 30 Metern der Ausgleich. In den Schlussminuten hatte beide Mannschaften den Sieg vor Augen. Während der Referee nach einer Ecke ein Tor der Gäste aufgrund eines vermeintlichen Fouls nicht anerkannte, traf die Union nur Aluminium. Somit wurden mit einem 3:3-Remis die Punkte geteilt.

Manuel Albenberger, Trainer ASKÖ Katsdorf:

"Wenn man 2:0 und 3:1 führt, kann man von liegengelassenen Punkten sprechen, wennglech das Unentschieden in Summe in Ordnung geht. Obwohl wir eigentlich einen Dreier benötigt hätten, stirbt die Hoffnung zuletzt, geben nicht auf und wollen im Aufstiegskampf bis zum Schluss mitmischen".