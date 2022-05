Gruber beschert Münzbach das 1:1 gegen FC Sphinx

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:08

Am Samstag trennten sich vor 50 Zuschauern die Sportunion Greisinger Münzbach und FC Sphinx unentschieden mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Tarek El Emam brachte FC Sphinx in der 32. Minute in Front. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 66. Minute erzielte Jakob Gruber das 1:1 für Münzbach. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Referee die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.

Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz der Sportunion Greisinger Münzbach derzeit nicht. Wo beim Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Vier Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat das Team aus Münzbach derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war man in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

FC Sphinx muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit acht ergatterten Punkten steht FC Sphinx auf Tabellenplatz elf. Mit erschreckenden 51 Gegentoren stellt FC Sphinx die schlechteste Abwehr der Liga. FC Sphinx verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam FC Sphinx auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am nächsten Sonntag reist die Sportunion Greisinger Münzbach zur Union Arbing, zeitgleich empfängt FC Sphinx die DSG Union HABAU Perg 1b.

2. Klasse Nord-Ost: Sportunion Greisinger Münzbach – FC Sphinx, 1:1 (0:1)

66 Jakob Gruber 1:1

32 Tarek El Emam 0:1