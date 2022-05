Bogdan untermauert Heimstärke von Mauthausen - 3:2 gegen St. Valentin 1b

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:13

Die ASKÖ Mauthausen und der ASK St. Valentin 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Spieler des Tages war dabei Marius Bogdan der vor 175 Zuschauern alle drei Treffer für den Sieg seines Teams aus Mauthausen besorgte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Marius Bogdan markierte in der ersten Minute die Führung. In der 37. Minute erzielte Thomas Mitterndorfer für ASK St. Valentin 1b den Ausgleich. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Eine Minute später ging die ASKÖ Mauthausen durch den zweiten Treffer von Bogdan in Führung. In Minute 72 gelang dem ASK St. Valentin 1b der Ausgleich, es war bereits der zweite Tagestreffer von Mitterndorfer. Der Treffer von Bogdan zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass ASKÖ Mauthausen im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (77.). Für Bogdan war es somit seiner dritter Treffer in dieser Begegnung. Am Schluss siegte die ASKÖ Mauthausen gegen ASK St. Valentin 1b.

ASKÖ Mauthausen ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen den ASK St. Valentin 1b verbuchte man bereits den 13. Saisonsieg. Mit 49 geschossenen Toren gehört die ASKÖ Mauthausen offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Nord-Ost. Nur einmal gab sich Mauthausen bisher geschlagen. 13 Spiele ist es her, dass die ASKÖ Mauthausen zuletzt eine Niederlage kassierte.

ASK St. Valentin 1b hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ASK St. Valentin 1b bisher zehn Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ Mauthausen zur ASKÖ Ebelsberg Linz, zeitgleich empfängt ASK St. Valentin 1b die Union Niederneukirchen.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Mauthausen – ASK St. Valentin 1b, 3:2 (1:1)

77 Marius Bogdan 3:2

72 Thomas Franz Mitterndorfer 2:2

65 Marius Bogdan 2:1

37 Thomas Franz Mitterndorfer 1:1

1 Marius Bogdan 1:0