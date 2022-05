St. Georgen/Langenstein verlangt St. Valentin 1b alles ab - und verliert 3:4

Details Montag, 23. Mai 2022 10:00

Erfolglos ging der Auswärtstermin von SPG St. Georgen/Langenstein bei ASK St. Valentin 1b vor 200 Zuschauern über die Bühne. St. Georgen/Langenstein verlor das Match mit 3:4. Die Überraschung blieb aus, sodass die SPG St. Georgen/Langenstein eine Niederlage kassierte. Auf beiden Seiten gab es einen Doppelpack: Fabian Urban beim Gastgeber und Kevin Traxler bei den Gästen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SPG St. Georgen/Langenstein bereits in Front. Georgel-Mihaita Boboi markierte in der dritten Minute die Führung. Fabian Urban schockte St. Georgen/Langenstein und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für St. Valentin 1b (13./25.). Roman Socovka erhöhte für den ASK St. Valentin 1b auf 3:1 (32.). Kevin Traxler beförderte das Leder zum 2:3 der SPG St. Georgen/Langenstein in die Maschen (39.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte St. Valentin 1b noch das 4:2 (43.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Es folgte der Anschlusstreffer für SPG St. Georgen/Langenstein – bereits der zweite für Traxler. Nun stand es nur noch 3:4 (71.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:3 zugunsten des ASK St. Valentin 1b.

Unveränderter Tabellenstand

Kurz vor Saisonende steht ASK St. Valentin 1b mit 40 Punkten auf Platz vier. Der ASK St. Valentin 1b weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Mit 65 Gegentreffern ist das Team aus St. Georgen/Langenstein die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die SPG St. Georgen/Langenstein bekleidet mit zwölf Zählern Tabellenposition zehn. Nun musste sich SPG St. Georgen/Langenstein schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SPG St. Georgen/Langenstein ist nach vier sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während ASK St. Valentin 1b mit insgesamt 40 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert der ASK St. Valentin 1b bei der ASKÖ Katsdorf, die SPG St. Georgen/Langenstein empfängt zeitgleich die ASKÖ Ebelsberg Linz.

2. Klasse Nord-Ost: ASK St. Valentin 1b – SPG St. Georgen/Langenstein, 4:3 (4:2)

71 Kevin Traxler 4:3

43 Patrick Lachmayr 4:2

39 Kevin Traxler 3:2

32 Roman Socovka 3:1

25 Fabian Urban 2:1

13 Fabian Urban 1:1

3 Georgel-Mihaita Boboi 0:1