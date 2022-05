3:3 zwischen Ebelsberg Linz und Baumgartenberg

Details Montag, 23. Mai 2022 09:43

Die Union Baumgartenberg kam im Gastspiel bei der ASKÖ Ebelsberg Linz trotz Favoritenrolle nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Ebelsberg Linz erwies sich gegen Baumgartenberg als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Ebelsberg sprang durch dieses Remis auf den elften Rang der 2. Klasse Nord-Ost.

Das 1:0 in der 38. Minute brachte Ebelsberg vermeintlich auf die Siegerstraße. Jetzt erst recht, dachte sich Baumgartenberg, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 56. Minute passierte Hasan Enül von den Gästen ein Eigentor, somit führten die Ebelsberger 2:1. In der 64. Minute kassierte Süleyman Eker (Ebelsberg Linz) für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte von Referee Denis Causevic. Ovidiu-Andrei Costinas versenkte die Kugel zum 3:1 für Ebelsberg Linz (75.). Das Heimteam musste den Treffer zum 2:3 hinnehmen (87.). Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Michael Leitner mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 89. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Letztlich gingen Ebelsberg und Baumgartenberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Baumgartenberg bleibt Sechster

Die ASKÖ Ebelsberg Linz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Remis sprang das Team aus Ebelsberg auf den elften Rang und steht dort nun mit neun Punkten. Zwei Siege, drei Remis und 14 Niederlagen hat Ebelsberg momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die ASKÖ Ebelsberg Linz auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Die Union Baumgartenberg befindet sich mit 23 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison weiterhin auf dem sechsten Platz. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Baumgartenberg kann einfach nicht gewinnen.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist ASKÖ Ebelsberg Linz zur SPG St. Georgen/Langenstein, gleichzeitig begrüßt die Union Baumgartenberg FC Sphinx auf heimischer Anlage.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Ebelsberg Linz – Union Baumgartenberg, 3:3 (1:1)

89 Michael Leitner 3:3

87 Hasan Enuel 3:2

75 Ovidiu-Andrei Costinas 3:1

56 Eigentor durch Hasan Enuel 2:1

40 Michael Koenigshofer 1:1

38 Sueleyman Eker 1:0