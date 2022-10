Früher Kellner-Doppelpack ebnet ASKÖ Ebelsberg Linz Weg zu zweitem Sieg binnen Wochenfrist

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 16:51

In der zehnten Runde der 2. Klasse Nord-Ost kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der ASKÖ Ebelsberg Linz und der DSG Union HABAU Perg 1b. Nach vier Niederlagen in Serie fanden die Mannen von Trainer Markus Eder am letzten Spieltag mit einem Sieg beim damaligen Schlusslicht aus Treffling wieder in die Spur. Am Samstagnachmittag behielten die Ebelsberger mit 2:0 die Oberhand und legten einen "Dreier" nach. Die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten rangiert in der oberen Hälfte der Tabelle, die Union musste aber die bereits sechste Saisonniederlage einstecken.

Kellner schnürt binnen drei Minuten Doppelpack

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Lachmair waren die Hausherren die bessere Mannschaft und schlugen daraus schon in der Anfangsphase Kapital. In Minute sieben schlug Rainer Tober, der im Sommer von Asten zur ASKÖ gewechselt war, auf der rechten Seite eine Flanke und Axel Kellner war mit dem Kopf zur Stelle. Drei Minuten später durfte sich die Neuerwerbung aus Leonding abermals als Torschütze feiern lassen, als Kellner eine erneute Tober-Flanke einnickte. Mit zunehmender Spieldauer verloren die Ebelsberger den Zugriff, während das überaus spielstarke 1b-Team immer besser in die Partie fand.

ASKÖ-Keeper Reichart pariert Lapatschka-Elfer

Nach rund 35 Minuten hatten die Mannen von Coach David Schimpl die große Chance auf den Anschlusstreffer, als Ebelsbergs Ciwan Akan im eigenen Strafraum ein Foul beging - beim fälligen Elfmeter scheiterte jedoch Thomas Lapatschka, Rückkehrer aus Arbing, an ASKÖ-Schlussmann Jakob Reichart. Kurz vor der Pause hätte die Eder-Elf den Sack zumachen können, nach einer Ecke und einem zunächst geblockten Ball, parierte Gästegoalie Simon Primetzhofer jedoch einen Schuss von Alexander Reiterer.

Spielstarke Gäste laufen Rückstand vergeblich hinterher

Nach der Pause führten die Perger eine feine Klinge und waren bemüht, den Rückstand zu egalisieren. Die Union erarbeitete sich dazu auch einige Chancen, konnte diese aber allesamt nicht nutzen. Zudem hatten die Gäste nach rund 75 Minuten Pech, als der Ball an die Stange klatschte. Die Hausherren lauerten im zweiten Durchgang auf Konter und kamen bei diesen Gegenstößen auch zu etlichen Möglichkeiten, die Linzer vergaben diese Chancen jedoch bzw. scheiterten am starken Torwart Primetzhofer. Die junge Schimpl-Elf steckte bis zum Schluss nicht auf, die Ebelsberger agierten jedoch überaus clever, hatten zudem ab und an das nötige Quäntchen Glück und brachten die 2:0-Führung ins Ziel.

Markus Eder, Trainer ASKÖ Ebelsberg Linz:

"Nach einer bislang durchwachsenen Saison tut der zweite Sieg in Folge gut. Wir sind eigentlich ganz gut in die Meisterschaft gestartet, aufgrund meines krankheitsbedingten Fehlens ist dann jedoch einiges vorgefallen und haben den Faden verloren. Jetzt haben wir wieder in die Spur gefunden, wollen in den restlichen drei Hinrundenspielen - gegen Pabneukirchen, Pierbach und Katsdorf - die aktuell gute Serie fortsetzen und Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle finden".