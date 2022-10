Später Ebner-Doppelpack beschert ASKÖ Katsdorf Arbeitssieg

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 14:10

In der elften Runde der 2. Klasse Nord-Ost kam es in der Begegnung zwischen der ASKÖ Katsdorf und der SPG Pierbach/Rechberg zu einem vermeintlich ungleichen Duell, waren im Aufeinandertreffen zwischen dem Dritten der Tabelle und dem Zehntplatzierten die Rollen klar verteilt. Die Mannen von Neo-Trainer Horst Söllradl sind in dieser Saison noch ungeschlagen, doch wie bei den enttäuschenden Unentschieden gegen das damalige Schlusslicht aus Luftenberg sowie den aktuell Letzten, St. Georgen/Langenstein, tat sich der Aufstiegsaspirant auch am Samstagnachmittag schwer. Die Katsdorfer lagen 1:2 zurück und hatten den nächsten Punkteverlust vor Augen, die ASKÖ drehte das Spiel jedoch in der Schlussphase und feierte durch zwei Ebner-Tore in der Nachspielzeit einen 4:2-Sieg. Die Spielgemeinschaft verabsäumte es, sich für einen starken Auftritt zu belohnen und musste die dritte Niederlage in Folge einstecken.

Drei Aluminiumtreffer - Öncel bringt Favoriten in Front

Der Favorit startete überfallsartig und hatte kurz nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Dursun die Führung vor Augen, Christian Ebner traf aber nur die Stange. Noch in der Anfangsphase hatte auch Elias Geissler sein Visier zu genau justiert, scheiterte auch der Kapitän am Aluminium. Mit zunehmender Spieldauer ließ der Katsdorfer Elan nach, während die Gäste ein kompromissloses Defensivkonzept verfolgten, taktisch geschickt agierten und im Konter stets gefährlich waren. Beinahe hätte sich die Bauernfeind-Elf über die Führung freuen dürfen, nach einem Schuss klatschte der Ball aber an die Latte. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, zappelte das Spielgerät doch noch in den Maschen. Daniel Höbarth schlug einen weiten Pass über rund 35 Meter, Cem Öncel umkurvte Gästegoalie Philipp Hackl und schob das Leder zum 1:0-Pausenstand ins leere Tor.

Gäste drehen Spiel

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Spielgemeinschaft übernahm in Halbzeit zwei überraschend das Kommando und belohnte sich in Minute 53 für den mutigen Auftritt. SPG-Kapitän Mario Kloibhofer wusste einen Stellungsfehler von Katsdorfs Linksverteidiger Patrick Wegschaider zu nutzen und setzte den Ball aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Nach dem Ausgleich liebäugelte der Außenseiter mit einer Überraschung und setzte nach. Am Beginn der Schlussviertelstunde drehte die Bauernfeind-Elf das Spiel, als Klaus Gaisberger an der Strafraumgrenze abzog und die Kugel mit links ins lange Eck knallte.

Ebner trifft in der Nachspielzeit doppelt

Die Spielgemeinschaft freute sich noch über den Führungstreffer, doch im Gegenzug fiel der Ausgleich. Nach dem Anstoß spielte der Favorit blitzschnell nach vorne, Keeper Hackl konnte einen Schuss parieren, ehe Christopher Sallinger per Abstauber auf 2:2 stellte. Obwohl die Katsdorfer in der Schlussphase die Entscheidung suchten, roch es bereits nach einer überraschenden Punkteteilung. In Minute 94 brandete im Sportpark aber wieder Jubel auf, als Ebner abzog und der Ball via Innenstange und Kopf von Goalie Hackl den Weg in die Maschen fand. Die Gäste hatten den Gegentreffer noch nicht verarbeitet, schlug Ebner wenige Sekunden später erneut zu. Nach einem Fehlpass der SPG und einem Zuspiel von Höbarth besiegelte der 34-jährige Routinier den 4:2-Endstand.

Horst Söllradl, Trainer ASKÖ Katsdorf:

"Es war ein schwer erkämpfter Arbeitssieg, zudem war der Dreier aufgrund der späten Tore auch etwas glücklich. Doch meine Mannschaft hat den Siegeswillen und die physische Stärke in die Waagschale geworfen und letztendlich den Pflichtsieg eingefahren. In den drei restlichen Hinrundenspielen, gegen Perg/Windhaag, in Ebelsberg und gegen St. Valentin 1b, erwartet uns ein strammes Programm, in dem es in zwei direkten Duellen um den Herbstmeistertitel geht".