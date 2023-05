SPG Perg/Windhaag sichert mit Last-Minute-Sieg Relegationsplatz ab

Details Freitag, 19. Mai 2023 12:36

In der 2. Klasse Nord-Ost wurde der 19. Spieltag bereits am Donnerstagnachmittag mit der Begegnung zwischen der SPG Perg/Windhaag und der Union Pabneukirchen eingeläutet. Im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenfünften ging es vor allem für die Heimelf von Coach Dietmar Hiesl um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Fünf Tage nach einer 1:2-Niederlage im "Kracher" der letzten Runde bei Tabellenführer und Fast-Meister St. Valentin 1b tat sich die Spielgemeinschaft über weite Strecken schwer, mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg wurde die Hiesl-Elf ihrer Favoritenrolle am Ende aber gerecht und sicherte mit dem sechsten Heimsieg in Serie den Relegationsplatz ab. Die Pabneukirchener hingegen gingen nach einer 1:4-Heimpleite im Hinspiel auch am ASKÖ-Sportplatz leer aus und mussten die zweite 0:1-Nieederlage am Stück einstecken.

Außenseiter hält beherzt dagegen

Rund 200 Besucher bekamen zunächst einen aggressiven Außenseiter zu sehen. Die Gäste stützten sich auf eine kompakte Defensive, kämpften beherzt und agierten zudem taktisch überaus geschickt. Der Aufstiegsaspirant bestimmte zwar das Geschehen, war mit seinem Latein am gegnerischen Strafraum aber zumeist am Ende und kam in Halbzeit eins nur zur einen oder anderen Halbchance. Kurz nachdem Gästegoalie Patrick Kaiselgruber verletzungsbedingt den Platz verlassen und durch Fabian Reisinger ersetzt werden musste, klopften die Pabneukirchener im wahrsten Sinne des Wortes an der Führung an, nach einem Schuss klatschte der Ball aber an die Latte. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

SPG-Kapitän sorgt in Minute 88 für die Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Aliu bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen, übernahm die Hiesl-Elf zusehends das Kommando. Der Tabellenfünfte hielt zwar auch in Halbzeit zwei dagegen, mit zunehmender Spieldauer mussten die Gäste jedoch dem hohen Aufwand Tribut zollen. Die SPG dominierte nun das Geschehen und kreierte etliche Chancen, an deren Verwertung haperte es jedoch. So konnten Alp-Eren Kaldirim und Lukas Gaisrucker gute Möglichkeiten nicht nutzen. Als es bereits nach einer Nullnummer aussah, gelang dem Favoriten in Minute 88 der "Lucky Punch". Nach einem sehenswerten Spielzug über die rechte Seite und einem Stanglpass von Kaldirim stand Gaisrucker goldrichtig, versenkte der Kapitän die Kugel und fixierte den 1:0-Sieg der Spielgemeinschaft.

Benjamin Grossteiner, Sportlicher Leiter SPG Perg/Windhaag:

"Auch wenn wir unsere Heimstärke untermauern konnten, war es letztendlich ein Arbeitssieg. Wir haben uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr schwer getan, aber immer an den Sieg geglaubt und kurz vor Schluss dann den entscheidenden Treffer erzielt. Da wir in der Vergangenheit viel erlebt haben, möchte ich mich zu den aktuellen Aufstiegschancen nicht dezidiert äußern. Nichtsdestotrotz konnten wir im siebenten Rückrundenspiel den sechsten Dreier einfahren und sind am richtigen Weg. Jetzt geht es darum, den Sack zuzumachen".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei