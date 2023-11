Nach enttäuschendem Jahr, Union Aigen/Schlägl auf Trainersuche

Details Freitag, 17. November 2023 16:47

Im ablaufenden Fußballjahr hielt sich bei der Union Pöschl Heizung-Kälte Aigen/Schlägl der sportliche Erfolg in Grenzen, konnten die Kicker aus dem Oberen Mühlviertel in insgesamt 23 Spielen lediglich drei Siege feiern und mussten nicht weniger als 18 Niederlagen einstecken. Nach einem vorletzten Platz in der vergangenen Saison konnte die Union in der aktuellen Spielzeit aufgrund eines ordentlichen Endspurts in der Tabelle zumindest die Konkurrenten aus Putzleinsdorf und Feldkirchen hinter sich lassen und überwintert am elften Rang. "Vor einem Jahr ist es nicht schlecht gelaufen, haben dann aber im Winter einige Spieler verloren und konnten die Abgänge nicht kompensieren. Erfreulich war, dass wir auf der Zielgeraden der Hinrunde eine ordentliche Performance abgeliefert haben und das in Summe enttäuschenden Jahr positiv beenden konnten", erklärt Sportchef Anton Kern, der in diesen Tagen Ausschau nach einem neuen Trainer hält.

Nach acht Pleiten in Serie mit erfolgreichem Herbstausklang

Die Aigener taumelten zunächst von einer Niederlage in die nächste und mussten sich in den ersten acht Partien ebenso oft geschlagen geben. Nach dem Ende der kurzen Amtszeit von Coach Erich Eibl, der das Zepter erst im Sommer übernommen hatte, fand der Nachzügler unter Interimstrainer Andreas Engleder wieder in die Spur und ergatterte in den letzten vier Partien immerhin sieben Zähler. "In einer ungemein schwierigen Phase ist Andreas in die Bresche gesprungen und konnten unter der Führung des Aigener Urgesteins den Pfeil wieder in die richtige Richtung drehen" zollt der Sportchef dem 36-jährigen Übungsleiter ein Extralob. "Am Beginn der Saison fehlte das nötige Glück und sind aufgrund der Niederlagen in eine Abwärtsspirale geraten. Neben dem fehlenden Glück hat aber auch die zum Teil mangelnde Physis zum mäßigen Abschneiden beigetragen. Welches Potenzial in der Mannschaft steckt, hat man zum Herbstausklang gesehen", ortet Kern ein Licht am Ende des Tunnels.

Vorne und hinten mit Problemen

Während zumindest die letzten Zwei der Tabelle weniger Treffer erzielten, kassierte lediglich das 1b-Team von Landesligist Putzleinsdorf mehr Gegentore. "Es hat generell nicht gepasst und konnten nach dem verkorksten Frühjahr in der aktuellen Saison das Ruder nicht herumreißen, aber zuimindest am Ende der Hinrunde in der Tabelle ordentlich anschreiben", weiß der Sportchef, der sich im Herbst nur über einen einzigen Heimsieg freuen konnte - auch in der Fremde fuhren die Aigener lediglich einen "Dreier" ein. "Abseits des grünen Rasens konnten wir eine erfreuliche Entwicklung feststellen - zum einen gehen die altgedienten Funktionäre engagiert ans Werk, und zum anderen sind in der schwierigen Situation alle im Verein näher zusammengerückt".

Ausschau nach neuem Trainer - mögliche Transfers

Da Andreas Engleder zum Herbstausklang nur interimisitisch tätig war, ist man am Böhmerwald aktuell mit der Suche nach einem neuen Übungsleiter beschäftigt. "Wir haben schon das eine oder andere Gespräch geführt, es hat sich aber noch nichts Konkretes ergeben", weiß Anton Kern, der sich nicht nur nach einem neuen Coach umsieht, sondern auch den Transfermarkt beobachtet. "Am Spielersektor wird sich im Winter etwas tun, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird, steht aus heutiger Sicht aber noch nicht fest".

Blick auf die Frühjahrs-Tabelle

Nach der mäßigen Hinrunde ist für die Mühlviertler die Saison mehr oder weniger gelaufen, zumal in der Tabelle sich eine große Lücke aufgetan hat. "Da keine großen Sprünge möglich sind, können wir ohne Druck ins neue Jahr gehen. Wichtig ist, dass wir unter dem neuen Trainer wieder Fahrt aufnehmen und zur nötigen Stabilität finden", so Kern. "Vielleicht gelingt es uns, den einen oder anderen Platz gutzumachen, richten unsere Blicke aber ausschließlich auf die Frühjahrs-Tabelle, in der wir uns in etwa in der Mitte bewegen wollen".

