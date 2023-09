Fröhlich-Elf zieht SPG Walding/Rottenegg in Top-Spiel weiße Weste aus

Details Sonntag, 24. September 2023 13:36

In der 2. Klasse Nord-West empfing die Union St. Veit/M. die SPG Walding/Rottenegg zum Top-Spiel der sechsten Runde. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellendritten ging es um wichtige Punkte. Während die Heimelf von Trainer Manuel Fröhlich nach einer bislang starken Saison in der Vorwoche - in Kirchberg - die erste Niederlage einstecken musste, ist die Spielgemeinschaft noch ungeschlagen. Nach dem Ende der Amtszeit von Coach Johann Kramml werden die Gäste seit geraumer Zeit von Walter Rosenauer betreut. Nach einem 6:0-Schützenfest gegen Herzogsdorf war für die SPG am Samstagnachmittag Schluss mit lustig, zogen Kapitän Dominik Stöbich und Co. mit 1:3 den Kürzeren, mussten die weiße Weste ausziehen und die vierte Niederlage in den letzten sechs Auswärtsspielen einstecken. Die Union hingegen fand nach der letzwöchigen Pleite auf Anhieb wieder in die Spur und zog mit dem dritten Heimsieg in Folge vorerst nach Punkten mit Tabellenführer St. Peter gleich.

Neuerwerbung bringt Hausherren zwei Mal in Front

Vor rund 250 Besuchern verzeichneten die Hausherren einen Blitzstart. Nur zwei Minuten waren gespielt, als Florian Hofer mit einem feinen Pass Enis Karaman auf die Reise schickte, die pfeilschnelle Neuerwerbung aus Reichenau auf und davon war und den Ball an Gästegoalie Philipp Barth vorbeischob. Mit der Führung im Rücken war die Fröhlich-Elf am Drücker, doch nach einer Viertelstunde gelang den Gästen überraschend der Ausgleich. Nach einem weiten Ball geriet St. Veits Manuel Reisenberger ins Stolpern und beging dabei im eigenen Strafraum ein Foul - SPG-Kapitän Stöbich ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Elfmeter. Die Fröhlich-Elf war kurz geschockt, krempelte dann aber die Ärmel hoch, übte Druck aus und hatte nach einer halben Stunde die Nase wieder vorne. Nach einem Rückpass der Gäste wusste Karaman erneut seine Schnelligkeit zu nutzen, der 23-jährige Bosnier kam vor Keeper Barth an den Ball und stellte auf 2:1. Da der Schlussmann der Gäste sich bei einigen Schüssen auszeichnen konnte, blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung der Hausherren.

Bouchal verwandelt Elfmeter zur Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Brandstätter war die Rosenauer-Elf wesentlich präsenter und um den erneuten Ausgleich bemüht. In einem nun weitgehend ausgeglichenen Match taten sich die Gäste aber schwer, Chancen zu kreieren und waren rund 20 Meter vor dem St. Veiter Gehäuse mit ihrem Latein zumeist am Ende. Die Heimischen stützten sich auf eine kompakte Defensive, ließen nicht viel zu und holten nach 80 Minuten zum entscheidenden Schlag aus. Karaman war im SPG-Strafraum nur durch ein Foul zu stoppen - Martin Bouchal, der seit letzten Winter das Union-Trikot trägt, schnappte sich das Spielgerät und verwertete den Strafstoß zum 3:1-Endstand.

Manuel Fröhlich, Trainer Union St. Veit/M.:

"Meine Mannschaft hat den Matchplan perfekt umgesetzt, einen hochverdienten Sieg gefeiert und nach der unglücklichen Niederlage in Kirchberg die richtige Reaktion gezeigt. Die Freude über den dritten Heimsieg am Stück ist riesengroß und wollen am nächsten Sonntag, in Aigen, einen Dreier nachlegen, ehe der Kracher gegen St. Peter am Programm steht".

