10 Feldkirchener schrammen am ersten Sieg seit 25. September 2022 vorbei

Details Samstag, 30. September 2023 17:02

Zum Auftakt der siebenten Runde der 2. Klasse Nord-West stand die Begegnung zwischen der Union Feldkirchen/Donau und der DSG Union Sarleinsbach auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Siebenten waren die Gäste zu favorisieren, zumal die Mannen von Neo-Trainer Philipp Wögerbauer am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen Rohrbach 1b frisches Selbstvertrauen tanken konnten. Zudem musste der Tabellenletzte zuletzt nicht weniger als zwölf Niederlagen in Serie einstecken. Die Büsdorf-Elf konnte die Pleitenserie am Freitagabend beenden, die Freude darüber hielt sich in der Badeseearena jedoch in Grenzen. Denn Kapitän Moritz Rechberger und Co. gingen in der zweiten Halbzeit in Führung und hatten den ersten Sieg seit 25. September 2022 vor Augen, die Feldkirchener kassierten jedoch in Minute 93 aus einem ruhenden Ball den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Ereignisaerme 45 Minuten

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Tanriverdi bekamen die Zuschauer ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel zu sehen, begegeneten sich die Mannschaften in Halbzeit eins auf Augenhöhe. Beide Teams waren bemüht, nach vorne zu spielen, neutralsierten sich jedoch, weshalb hüben wie drüben zunächst nur Halbchancen heraussprangen. Nach 45 umkämpften, jedoch ereignisarmen Minuten ging es torlos in die Pause.

Auinger bringt Nachzügler in Front

Nach Wiederbeginn erarbeiteten sich die Gäste zunächst ein leichtes Übergewicht und hatten in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs einen Tick mehr vom Spiel. Nach 55 Minuten fand der Nachzügler aber zusehends besser in die Partie, spielte ab und an ansehnlich nach vorne und kreierte die eine oder andere Chance. Aber auch die Sarleinsbacher tauchten des Öfteren gefährlich vor dem Gehäuse der Heimischen auf, Feldkirchen-Schlussmann Timo Leitner hielt mit starken Paraden jedoch seinen Kasten sauber. Nach 70 Minuten brandete in der Arena Jubel auf, als Besnik Iseni auf der linken Seite nicht zu halten war und eine Flanke in den Rückraum schlug, David Auinger aus vollem Lauf abzog und die Kugel im linken Eck versenkte.

Hausherren nur noch zu zehnt - Sarleinsbach-Kapitän versenkt ruhenden Ball

Nach dem Feldkirchener Führungstreffer stellten die Gäste um, agierten fortan mit drei Angreifern und waren um den Ausgleich bemüht. Die Wögerbauer-Elf startete den einen oder anderen gefährlichen Angriff, doch die nun tiefstehenden Hausherren verteidigten beherzt und behaupteten den knappen Vorsprung. In Minute 88 waren die Heimischen aber nur noch zu zehnt, als der bereits verwarnte Kilian Lackinger nach einem Foul erneut Gelb sah und mit der Ampelkarte vom Platz flog. Das dezimierte Schlusslicht fand in Minute 91 den Matchball vor - der eingewechselte Luca Gumpenberger war an Gästegoalie Sandro Dobretsberger schon vorbei, wurde aber im letzten Moment von einem Verteidiger abgedrängt. Die Gäste kamen in der Schlussphase zu einigen gefährlichen Freistößen. Einer dieser ruhenden Bälle führte in Minute 93 zum Ausgleich, als Kapitän Simon Wild den Ball aus rund 20 Metern mit einem strammen Schuss versenkte.

Marcus Büsdorf, Trainer Union Feldkirchen/Donau:

"Auch wenn das Unentschieden letztendlich gerecht war, hat sich das Remis wie eine Niederlage angefühlt. Wir konnten zwar eine Pleitenserie beenden und nach langer Zeit in der Tabelle wieder anschreiben, trauern jedoch dem ersten Sieg seit einem Jahr nach. Demzufolge war meine Mannschaft nach dem Schlusspfiff geknickt. Das ändert aber nichts daran, dass ein Aufwärtstrend zu erkennen und das sehr junge Team am richtigen Weg ist".

