Bakule bringt Kleinzell wichtige Punkte - 2:0-Sieg gegen Nebelberg

Details Montag, 21. März 2022 09:03

Ein Doppelpack von Filip Bakule beim 2:0-Sieg von SK Kleinzell gegen Union Nebelberg vor 100 Zuschauern brachte wichtige Punkte im Abstiegskampf.

In der 27. Spielminute trug sich Filip Bakule an diesem Tag zum ersten Mal in die Torschützenliste ein, es sollte nicht sein letzter Treffer in dieser Partie gewesen sein. Zur Pause hatte das Schlusslicht aus Kleinzell eine hauchdünne Führung inne. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Schiedsrichter Mehmet Dursun ließ es Bakule erneut im gegnerischen Tor klingeln: Mit dem 2:0 sicherte Bakule der Heimmannschaft nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (56.). In den 90 Minuten war der SK Kleinzell im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Union Nebelberg und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein. Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf definitiv.

Kleinzell weiter Schlusslicht

SK Kleinzell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel bei einem 12:35-Torverhältnis. Trotz der drei Zähler machte der SK Kleinzell im Klassement keinen Boden gut. Zwei Siege, ein Remis und elf Niederlagen hat Kleinzell momentan auf dem Konto und bleibt weiterhin Schlusslicht der 2. Klasse Nord-West.

Sicherlich ist das Ergebnis für die Union Nebelberg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Die gute Bilanz von Nebelberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Union Nebelberg bisher acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen, aktuelles Torverhältnis 29:16. Union Nebelberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist der SK Kleinzell zur Union Herzogsdorf-Neußerling, zeitgleich empfängt die Union Nebelberg die Union St. Peter am Wimberg.

2. Klasse Nord-West: SK Kleinzell – Union Nebelberg, 2:0 (1:0)

27 Filip Bakule 1:0

56 Filip Bakule 2:0