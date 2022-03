Aschach an der Donau klettert nach 1:0-Sieg bei Kirchberg ob der Donau zwei Plätze nach oben

Details Montag, 21. März 2022 09:12

Ein Tor veränderte die Tabellensituation für SV Sparkasse Aschach an der Donau zum Guten: Durch den 1:0-Auswärtssieg bei TSU Kirchberg ob der Donau kletterte man zwei Plätze nach oben in der 2. Klasse Nord-West.

Es blieb bei einem Tagestreffer: In der 27. Minute, als Argjent Gashi vor 45 Zuschauern einen Treffer für SV Sparkasse Aschach an der Donau sicherstellte. Letztendlich gelang es dem Gastgeber TSU Kirchberg ob der Donau im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der SV Sparkasse Aschach an der Donau die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich. Dieses Resultat brachte für die Gäste auch einen Sprung in der Tabelle, nämlich um zwei Plätze nach oben.

Kirchberg ob der Donau bleibt Tabellenelfter

Trotz der Niederlage belegt TSU Kirchberg ob der Donau weiterhin den elften Tabellenplatz bei einem 20:24-Torverhältnis. In dieser Saison sammelte TSU Kirchberg ob der Donau bisher vier Siege und kassierte zehn Niederlagen. Kirchberg/D. bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Der Sieg über die TSU Kirchberg ob der Donau, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den SV Sparkasse Aschach an der Donau von Höherem träumen. Sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto bei einem 20:19-Torverhältnis. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Sparkasse Aschach an der Donau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag reist TSU Kirchberg ob der Donau zur Union St. Veit im Mühlkreis, zeitgleich empfängt der SV Sparkasse Aschach an der Donau die Union Aigen-Schlägl.

2. Klasse Nord-West: TSU Kirchberg ob der Donau – SV Sparkasse Aschach an der Donau, 0:1 (0:1)

27 Argjent Gashi 0:1