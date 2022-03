Burgstaller trifft zum späten Remis - 1:1 zwischen Herzogsdorf-Neußerling und Kleinzell

Details Sonntag, 27. März 2022 21:08

Als klarer Favorit musste die Union Herzogsdorf-Neußerling einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen den SK Kleinzell nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Der Gastgeber ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach der Pause ging SK Kleinzell durch Christoph Hofer in der 49. Minute in Führung. Für den späten Ausgleich war Patrick Burgstaller per Elfmeter verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Schließlich gingen Union Herzogsdorf-Neußerling und der SK Kleinzell mit einer Punkteteilung auseinander. Für den Tabellenletzten aus Kleinzell zählt dieser Punkt wohl doppelt.

Schlechte Position für Kleinzell

Die Union Herzogsdorf-Neußerling rangiert mit 24 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Der Angriff ist bei dem Gastgeber die Problemzone. Nur 17 Treffer erzielte man bislang. Die Union Herzogsdorf-Neußerling verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und drei Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der man ungeschlagen ist.

SK Kleinzell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur acht Zählern auf der Habenseite ziert der Gast das Tabellenende der 2. Klasse Nord-West. Insbesondere an vorderster Front kommt SK Kleinzell nicht zur Entfaltung, sodass nur 13 erzielte Treffer auf das Konto des SK Kleinzell gehen. Zwei Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat der SK Kleinzell momentan auf dem Konto. Kleinzell ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am nächsten Sonntag reist Union Herzogsdorf-Neußerling zur Union St. Peter am Wimberg, zeitgleich empfängt der SK Kleinzell den SV Sparkasse Aschach an der Donau.

2. Klasse Nord-West: Union Herzogsdorf-Neußerling – SK Kleinzell, 1:1 (0:0)

81 Patrick Burgstaller 1:1

49 Christoph Hofer 0:1