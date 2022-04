Union Neufelden gewinnt Spitzenspiel gegen Nebelberg mit 2:0

Details Montag, 04. April 2022 20:15

Die Union BIOHORT Neufelden kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen die Union Nebelberg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Union Neufelden wurde der Favoritenrolle gerecht. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Nebelberg gegen das Heimteam mit 2:1 die Nase vorn.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Matthias Brunninger das 1:0 zugunsten von Neufelden (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Union BIOHORT Neufelden, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Philipp Schneeberger versenkte die Kugel zum 2:0 für die Union Neufelden (50.). In der 85. Minute sah Stefan Leibetseder für ein Foul noch die Gelb-Rote Karte. Am Schluss fuhr Neufelden gegen die Union Nebelberg auf eigenem Platz einen 2:0-Sieg ein.

Kurz vor Saisonende belegt die Union BIOHORT Neufelden mit 31 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Mit nur 28 Gegentoren hat die Union Neufelden die beste Defensive der 2. Klasse Nord-West. Union BIOHORT Neufelden sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. In den letzten fünf Partien rief die Union BIOHORT Neufelden konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Union Nebelberg hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Union Nebelberg die dritte Pleite am Stück.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert die Union BIOHORT Neufelden bei der SU WUNDERREIN Herzogsdorf/N, Union Nebelberg empfängt zeitgleich Niederwaldkirchen.

2. Klasse Nord-West: Union BIOHORT Neufelden – Union Nebelberg, 2:0 (1:0)

50 Philipp Schneeberger 2:0

40 Matthias Brunninger 1:0