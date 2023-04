Dritter Sieg in Folge! SPG Walding/Rottenegg klettert auf den Relegationsplatz

Details Samstag, 01. April 2023 17:12

Am offiziellen Rückrundenauftakt der 2. Klasse Nord-West stand die interessante Begegnung zwischen der SPG Walding/Rottenegg und der Union Pöschl Heizung-Kälte Aigen/Schlägl auf dem Programm. Nach einer 1:3-Heimpleite im Hinspiel wollte die Gästeelf von Coach Thomas Ganser den Spieß umdrehen und lieferte am Freitagabend auch eine anständige Performance ab. Kapitän Manuel Traxinger und Co. zogen jedoch mit 0:2 den Kürzeren und mussten im sechsten Auswärtsspiel die bereits vierte Niederlage einstecken. Die Spielgemeinschaft hingegen kletterte mit dem dritten Sieg in Serie für zumindest 45 Stunden auf den Relegationsplatz, zudem ist die Kramml-Elf seit bereits 270 Minuten ohne Gegentor.

Glücklicher Treffer bringt Hausherren in Front

Trotz strömendem Regen und rutschigem Geläuf bekamen rund 200 Besucher eine rasante und flotte Partie zu sehen. Die beiden Mannschaften begegneten sich im Sportpark mit offenem Visier, zudem wussten die kampfstarken Hausherren spielerisch zu gefallen. Hüben wie drüben war man um den Führungstreffer bemüht, doch zum einen ließ die SPG nicht viel zu, und zum anderen bekamen die Fans auf beiden Seiten lediglich Halbchancen zu sehen. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, zappelte der Ball kurz vor der Pause doch noch in den Maschen. Nach einem 20-Meter-Freistoß von Daniel Zeininger lenkte Gästegoalie Christoph Pfoser den Ball an die Latte, von dort sprang das Leder jedoch an den Rücken des 24-jährigen Tormannes, der im letzten Sommer von Ulrichsberg nach Aigen gewechselt war, und schlug schließlich im Union-Kasten ein.

Kramml-Elf in Halbzeit zwei mit Blitzstart

Die Ganser-Elf hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kerschbaumer musste Keeper Pfoser erneut hinter sich greifen. Lukas Tausch war es, der einen Eckball von Kapitän Dominik Stöbich einnickte. Trotz der komfortablen 2:0-Führung verloren die Hausherren den Faden. Die Aigener hingegen stecken nicht auf, warfen alles nach vorne und setzten die Spielgemeinschaft unter Druck. In dieser Phase lag der Anschlusstreffer in der Luft, SPG-Schlussmann Philipp Barth machte jedoch ein, zwei dicke Chancen der Gäste zunichte und hielt mit starken Paraden die Null fest. Mit zunehmender Spieldauer befreiten sich die Kicker aus Walding und Rottenegg von der Umklammerung und gestalteten das Match fortan offen. Torwart Barth war ein verlässlicher Rückhalt, zudem stützte sich die SPG auf eine kompakte Defensive, brachte die Führung mit vereinten Kräften ins Ziel und feierte den achten Saisonsieg.

Markus Gattringer, Sportlicher Leiter SPG Walding/Rottenegg:

"Vor allem in der ersten Halbzeit hat unsere Mannschaft eine bärenstarke Performance abgeliefert, die starken Aigener gaben sich aber nicht geschlagen, weshalb das Match bis zum Schluss spannend blieb. Wir freuen uns über den dritten Sieg in Folge und auch darüber, dass uns vorerst der Sprung auf den Relegationsplatz geglückt ist. Die anderen Top-Teams haben zwar zwei Spiele weniger ausgetragen, wir konnten die Konkurrenten aber unter Druck setzen. Zudem sind wir überaus stolz darauf, dass - wie schon beim letztwöchigen Dreier in Herzogsdorf - drei Talente aus dem U17-Team in der Startelf standen".

