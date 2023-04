Union Feldkirchen/Donau schreibt gegen SV Herzogsdorf an

Details Montag, 24. April 2023 15:48

In der 15. Runde der 2. Klasse Nord-West standen sich unter anderem die Union Feldkirchen an der Donau und der SV Herzogsdorf gegenüber. Die junge Mannschaft aus Feldkirchen holte in der laufenden Saison erst vier Punkte, man ist damit aber das einzige Team der Liga, das weniger Zähler als der Gast aus Herzogsdorf auf dessen Konto vereinigen konnte. Es war somit angerichtet für ein klassisches Kellerduell, welches auch viel Kampf zu bieten hatte.

Gäste aus Herzogsdorf/Neußerling in der ersten Halbzeit stärker

Die blutjunge Feldkirchner Elf von Marcus Büsdorf lieferte sich mit den Herzogsdorfern, die im bisherigen Verlauf der Saison sechs Punkte mehr holten, einen offenen Schlagabtausch mit Vorteilen zunächst für die Gäste. Die Falkner-Elf erspielte sich im ersten Abschnitt ein Mehr an Torchancen, einmal wurde unter anderem die Latte getroffen, einmal musste Feldkirchens Keeper Gastinger rettend eingreifen. Nach einer guten halben Stunde wurde man dafür aber mit einem veritablen Traumtor belohnt. Alexander Katzmaier nahm eine hohe Hereingabe aus vollem Lauf wuchtig mit dem Kopf, um unhaltbar zum 1:0 zu vollstrecken. Die Abwehr der Feldkirchner sah in dieser Szene nicht sattelfest aus.

Union Feldkirchen Donau kämpfte sich zurück, Sieg in Schlussphase verpasst

Im zweiten Abschnitt zeigte die junge Büsdorf-Elf, dass sie nicht gewillt war, dieses Kellerduell kampflos herzuschenken. Man erspielte sich nun immer mehr Torchancen, zog damit das Spiel auf seine Seite. Nach gut 70 Minuten wurde Killian Lackinger mit einem harten Foul von den Beinen geholt, der Schiedsrichter entschied jedoch „nur“ auf Strafstoß, ließ keine Disziplinarstrafe walten. Friedrich Resch trat an und verwertete zum 1:1. Konditionell starke Feldkirchner drückten in der Folge noch auf den Sieg, man fand in dieser Phase noch die eine oder andere Möglichkeit auf einen Treffer vor, Herzogsdorf gelang es jedoch, den Punkt über die Zeit zu spielen, man trennte sich mit einem letztlich gerechten Unentschieden.

Marcus Büsdorf, Trainer Union Feldkirchen an der Donau:

„In der ersten Halbzeit hatte Herzogsdorf zwei, drei gute Chancen, einmal wurde die Oberkante der Latte getroffen, einmal hat unser Torhüter mit einem sehr guten Reflex pariert. Auf der anderen Seite haben wir uns in der zweiten Halbzeit ein leichtes Übergewicht erkämpft, zumal wir konditionell sehr gut aufgestellt sind. So haben wir uns Vorteile erarbeiten können, hatten auch noch zwei, drei Chancen, aber im Großen und Ganzen war das Unentschieden – über das gesamte Spiel gesehen – gerecht. Wir befinden uns aktuell in einem Umbruch, haben gestern mit zwei U16-Spielern, über die gesamte Spielzeit sogar mit vier, gespielt, unser Durchschnittsalter liegt bei unter 20 Jahren.“

