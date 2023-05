"Wie ausgewechselt": Union Niederwaldkirchen "überfiel" Union St. Veit/M.

Details Montag, 08. Mai 2023 14:38

Die 17. Runde der 2. Klasse Nord-West hielt unter anderem die Begegnung zwischen der Union Niederwaldkirchen und der Union St. Veit im Mühlkreis bereit. Beide Teams befanden sich im Vorfeld der Partie im Tabellenmittelfeld – die Gäste aus St. Veit mit Platz fünf etwas weiter oben, die Union Niederwaldkirchen mit sechs Punkte Rückstand ein Stück weiter unten. Die von Gernot Bachmaier trainierte Heimelf sollte sich am Ende aber dank einer konzentrierten Leistung verdient durchsetzen.

"NWK" begann wie die Feuerwehr

Die Union Niederwaldkirchen brachte im Heimspiel gegen die Union St. Veit im Mühlkreis quasi die Überfallstaktik zur Anwendung. Die Hausherren begannen wie die Feuerwehr, setzten die Gäste früh unter Druck und wurden schon nach drei Minuten mit dem Führungstreffer belohnt. „NWK“ spielte den Ball auf den rechten Flügel raus, von wo das Spielgerät per Flanke ins Zentrum retourniert wurde, Jakob Simader nickte per Kopf zum 1:0 ein.

Die Gäste aus St. Veit wurden in dieser Phase von den Heimischen eiskalt überrumpelt, man hatte phasenweise den Eindruck, dass man nicht wusste, wo einem der Kopf stand. Niederwaldkirchen verlagerte das Spiel nun nach links, und nach einem idealen Schnittstellenpass nahm sich schließlich Jakob Simader den Ball sehenswert mit einem Kontakt an, um mit dem zweiten Kontakt Richtung lange Ecke abzuziehen – 2:0.

Gebrauchter Tag aus Sicht von St. Veit

Auch in der Folge ließ man den Gästen kaum Zeit zu atmen. Auch wenn die Schlinge wieder etwas weiter wurde, hatte Niederwaldkirchen noch die eine oder andere Torchance, die aber ungenützt blieb. So tankte sich etwa Simader über rechts durch, St. Veits Torhüter kam aus dem Kasten heraus, woraufhin der Ball per Stangler auf den eingewechselten Alexander Perkmann gespielt wurde, der das Leder aber nicht im Tor unterbrachte.

St. Veit versuchte es umgekehrt immer wieder mit langen, weiten Pässen aus der eigenen Defensive heraus, was sich an diesem Tag jedoch nicht als probates Mittel erwies. Eine im Vergleich zur Vorwoche stark verbesserte Niederwaldkirchner Mannschaft hatte an diesem Tag mit der gezeigten eigenen Leistung letztlich keine Probleme, den Dreier einzufahren.

Gernot Bachmaier, Trainer Union Niederwaldkirchen:

„Wir waren an diesem Tag klar die bessere Mannschaft, haben einen Blitzstart in den ersten 20 Minuten hingelegt. Wir haben sie hier überrascht und sind gleich in Führung gegangen. In der ersten Halbzeit waren wir komplett überlegen, man muss sagen, dass der Gegner über 90 Minuten keinen Torschuss gehabt hat, wir dem 3:0 näher waren als sie dem Anschlusstreffer. Wir waren an diesem Tag besser, in der Woche davor hat das anders ausgesehen, die Mannschaft war heute wie ausgewechselt.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei