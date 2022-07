Union Wartberg/Krems: Neuer Stürmer soll Torflaute beheben

Details Donnerstag, 21. Juli 2022 10:11

In den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 2. Klasse Ost stand die Sportunion Wartberg/Krems am neunten bzw. achten Tabellenplatz. Auch in der vergangenen Saison präsentierten sich die Mannen von Coach Jozsef Weisz, der seit Winter die Verantwortung trägt, in der unteren Tabellenregion, kamen als Zehnter ins Ziel und waren von der "Roten Laterne" nur durch drei Punkte getrennt. "Als ich das Amt übernommen habe, fand ich einen durchschnittlichen Kader vor. Demzufolge war es eine ungemein schwierige Saison, in der viel mehr nicht möglich war", erklärt der Trainer.

Schwächste Offensive der Liga

Der Zehntplatzierte absolvierte eine stabile Saison, jedoch auf mäßigem Niveau, und sammelte im Herbst und in der Rückrunde jeweils elf Zähler. Die Wartberger feierten drei Heimsiege und behielten in der Fremde zwei Mal die Oberhand. "Natürlich hätten wir uns gerne weiter oben positioniert, aber es war letztendlich nicht mehr möglich. Zudem lagen die Mannschaften in der Tabelle ganz eng beisammen, sodass wir selbst von ganz unten nicht weit weg waren", so Weisz, dessen Team mit einer eklatanten Torflaute zu kämpfen hatte. Während immerhin fünf Mannschaften mehr Gegentore kassierten, traf die Union lediglich 25 Mal ins Schwarze und stellte die schwächste Offensive der Liga. "Vorne war es ganz schlimm, hat sich in der Offensive eine große Baustelle aufgetan. Es grenzt fast schon an ein Wunder, dass man mit so wenigen erzielten Toren nicht am Ende der Tabelle steht", meint der Coach.

Neuer Stürmer aus Ungarn

In Wartberg hat man auf die Offensivschwäche reagiert und mit dem Ungarn Benjamin Boros einen neuen, 29-jährigen Stürmer verpflichtet. "Ich kenne Benjamin aus unserer gemeinsamen Zeit in Spital/Pyhrn und hoffe, dass er unsere Torflaute beheben kann. Mehr hat sich im Sommer nicht getan. Ich wollte zwar die eine oder andere zusätzliche Verstärkung, es hat sich aber nichts ergeben", sagt Jozsef Weisz und freut sich, dass kein einziger Spieler den Verein verlassen hat.

Erfolgreicher Testspiel-Auftakt

Die Wartberger stehen in der dritten Woche der Vorbereitung und haben zwei Testspiele in den Beinen: 2:0 gegen WSC Hertha 1b und 1:1 gegen Pettenbach 1b. Am 29. Juli werden die Kräfte mit den Kickern aus Grünau gemessen. Nach der jahrelangen Präsenz in der unteren Tabellenregion, wird es für die Union auch in der neuen Saison nicht einfach, nach oben zu klettern. "Es wird sicher nicht leichter, da mit den Dietach Juniors und Bewegung Steyr zwei starke Mannschaften in unsere Liga gekommen sind. Dennoch wollen wir uns von den hinteren Plätzen fernhalten und werden alles versuchen, ins Mittelfeld der Tabelle vorzustoßen", so Weisz. "Und wenn es ganz gut läuft, können wir vielleicht sogar im Vorderfeld ein wenig mitmischen".

