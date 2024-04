Rückstand wieder gedreht: Großraming erkämpft sich gegen Neuzeug Juniors nächsten Dreier

Details Montag, 15. April 2024 17:01

Am 18. Spieltag der 2. Klasse Ost traf Liga-Krösus Union Großraming auf die immer stärker werdenden ATSV Neuzeug Juniors. Nachdem man bereits letzte Woche gegen die Juniors aus Micheldorf einen 0:1 Rückstand zum 2:1 drehen konnte, war die gestrige Partie quasi ein Abbild davon. Abermals liegt Großraming im Hintertreffen, abermals schaffen es die Jungs von Trainer Johann Fürweger am Ende mit 2:1 als Sieger vom Platz zu gehen.

Torlose erste Hälfte

Die erste Hälfte startet und beide Mannschaften sind zunächst darum bemüht, Kontrolle über das Spielgeschehen zu erlangen. Neuzeug findet in dieser Phase besser ins Spiel und kann sich bereits in der dritten Minute die erste Chance herausspielen. In Minute 14 dann die Hiobsbotschaft für die Heimelf. Nach einer unglücklichen Aktion bleibt Stammtorhüter Alexander Urban verletzt liegen. Für ihn geht es nicht mehr weiter und er wird durch Ersatztorhüter Benjamin Großauer ersetzt. Für eine Mannschaft, die bis dahin nicht wirklich im Spiel ist, ist das nicht von Vorteil. So kommt es, dass die Gäste weiterhin mehr Spielanteile haben und sich Chance um Chance herausspielen. Hierbei zeigt sich, dass der Torwarttausch keinesfalls einen Leistungsabfall zur Folge hat, ein ums andere Mal finden die Gäste im eingewechselten Großauer ihren Meister. Zum Glück für die Großraminger schaffen es die überlegenen Neuzeug Juniors jedoch bis zum Pausenpfiff nicht, Profit aus ihren Offensivaktionen zu schlagen, weshalb Schiedsrichter Shishko Alban die Mannschaften bei einem Stand von 0:0 in die Kabinen bittet.

Großraming dreht das Spiel in Hälfte zwei

Nach dem Wiederanpfiff gibt Heimcoach Fürweger eine etwas andere taktische Ausrichtung vor. Großraming versucht fortan mehr über die Seiten zu spielen, was in vielversprechenderen Offensivaktionen mündet. Nichtsdestoweniger sind es in Minute 57 die Gäste, welche den ersten Treffer des Tages markieren. Nach einem Steckpass durch die Abwehr ist Flügelrakete Fabian Sulzner nicht zum ersten Mal schneller als seine Gegenspieler, bleibt vor dem Tor cool und schiebt die Kugel zum 1:0 ins heimische Gehäuse. Für Neuzeug ist der Treffer Segen und Fluch zugleich, da er als Weckruf für den Tabellenführer aus Großraming gilt. Dieser wirft sich postwendend in die Offensive und knackt nur zwei Minuten später den Defensivverbund der Gäste. Aus einer Topchance resultiert ein Eckstoß für die Heimelf, welche Christoph Mair per Kopf verwerten kann. In der Folge gestaltet sich das Spiel offen, mit Chancen auf beiden Seiten. Bis zur 84. Minute, als Kilian Stangl nach einem Diagonalball von Tobias Schott plötzlich allein vor Gästekeeper Ajdin Hurem auftaucht und diesen bezwingen kann. Der Spielstand bleibt bis zum Ende bestehen, wodurch Großraming abermals ein 0:1 zu einem 2:1 drehen kann und in der Rückrunde damit die volle Punkteausbeute hat.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg behält Großraming logischerweise die Tabellenführung und liegt weiterhin einen Punkt vor den St. Ulrich Juniors. Kommende Woche ist man bei den formstarken Wolves aus Wolfern vorstellig und versucht dort, den sechsten Rückrundenerfolg im sechsten Spiel zu feiern. Die ATSV Neuzeug Juniors liegen indes auf dem neunten Tabellenplatz, könnten aber bei einem Sieg im schweren Heimspiel gegen die St. Ulrich Juniors einen Schritt nach vorne machen.

Stimme zum Spiel

Johann Fürweger (Trainer Union Großraming):

„Wir haben anfangs nicht wirklich ins Spiel gefunden, in der ersten Hälfte keine großen Chancen verbuchen können. Nach der Halbzeit haben wir versucht mehr über die Seiten zu kommen, was uns schließlich einige Topchancen eingebracht hat. Am Ende haben wir uns den Sieg erkämpft. Mit der Moral meiner Truppe bin ich momentan sehr zufrieden.“

