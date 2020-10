Maria Neustift schießt sich gegen Weyer den Frust von der Seele

Details Montag, 12. Oktober 2020 10:15

Die SPG SV Weyer blieb gegen die Union Maria Neustift chancenlos und kassierte eine herbe 6:2-Klatsche. Auf dem Papier ging Maria Neustift als Favorit ins Spiel gegen die SPG SV Weyer – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Christian Hornbachner brachte die Union Maria Neustift in der achten Minute nach vorn. Für das 1:1 der SPG SV Weyer zeichnete Dennis Knotek verantwortlich (15.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Maria Neustift nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hornbachner in diesem Spiel (25.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Martin Steinparzer einen weiteren Treffer für die Gastgeber. Mit der Führung für die Union Maria Neustift ging es in die Halbzeitpause.

Weiter nachgelegt

Kevin Pumsleitner traf zum 3:2 zugunsten der SPG SV Weyer (58.). Mit drei Treffern von Rafael Maderthaner (70./89.) und Simon Aspalter (85.) enteilte Maria Neustift der SPG SV Weyer. Schlussendlich verbuchte die Union Maria Neustift gegen die SPG SV Weyer einen überzeugenden Heimerfolg.

Maria Neustift bleibt auch nach dem Erfolf auf dem elften Platz. Die Union Maria Neustift bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Maria Neustift ist seit drei Spielen unbezwungen.

In der Defensivabteilung der SPG SV Weyer knirscht es gewaltig, weshalb die Gäste weiter im Schlamassel stecken. In dieser Saison sammelte die SPG SV Weyer bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

2. Klasse Ost: Union Maria Neustift – SPG SV Weyer, 6:2 (3:1)

8 Christian Hornbachner 1:0

15 Dennis Knotek 1:1

25 Christian Hornbachner 2:1

44 Martin Steinparzer 3:1

58 Kevin Pumsleitner 3:2

70 Rafael Maderthaner 4:2

85 Simon Aspalter 5:2

89 Rafael Maderthaner 6:2