Adlwang mit weißer Weste - 4:2-Sieg bei Losenstein

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:52

Am Sonntag trafen SV Losenstein und Union HOVA Adlwang aufeinander: Das Match entschied der Ligaprimus mit 4:2 für sich. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Die Adlwanger lösten die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Domagoj Ivic brachte den Gästen nach 24 Minuten die 1:0-Führung. Lukas Holzinger erhöhte für Adlwang auf 2:0 (29.). Benjamin Garstenauer schlug doppelt zu und glich damit für SV Losenstein aus (32./34.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen: Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 3:2 sicherte der Union HOVA Adlwang nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Ivic in diesem Spiel (50.). Tomislav Dramac brachte den Ball zum 4:2 zugunsten der Union HOVA Adlwang über die Linie (71.). Schlussendlich reklamierte Adlwang einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SV Losenstein mit 4:2 in die Schranken.

SV Losenstein rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen. SV Losenstein ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Mit dem Erfolg macht es sich Union HOVA Adlwang weiter in der Aufstiegsregion bequem. Mit beeindruckenden 40 Treffern stellen die Adlwanger den besten Angriff der 2. Klasse Ost. Union HOVA Adlwang setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon neun Siege auf dem Konto.

SV Losenstein stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei den GTech Juniors SV Micheldorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Union HOVA Adlwang die Union EDER Karosserie Waldneukirchen.

2. Klasse Ost: SV Losenstein – Union HOVA Adlwang, 2:4 (2:2)

24 Domagoj Ivic 0:1

29 Lukas Holzinger 0:2

32 Benjamin Garstenauer 1:2

34 Benjamin Garstenauer 2:2

50 Domagoj Ivic 2:3

71 Tomislav Dramac 2:4

