Putz schießt Ternberg zum Sieg bei SPG SV Weyer

Montag, 25. April 2022

Die SPG SV Weyer und Ternberg lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Der UFC Ternberg wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war mit einem 6:1 ganz zugunsten der Gäste gelaufen.

Matthias Zierer brachte sein Team in der 35. Minute nach vorn. Zur Pause behielt Ternberg die Nase knapp vorn. Lukas Manuel Gerstmayer beförderte das Leder zum 2:0 des UFC Ternberg über die Linie (49.). In der 68. Minute erzielte Thorsten Buder das 1:2 für die SPG SV Weyer. Hamid Raza Najafy glich nur wenig später für das Heimteam aus (74.). Kurz vor Ultimo war noch Bernhard Putz zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Ternberg verantwortlich (81.). Am Schluss gewann der UFC Ternberg gegen die SPG SV Weyer.

Die SPG SV Weyer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die SPG SV Weyer befindet sich mit 18 Zählern aktuell auf dem achten Platz. Fünf Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat die SPG SV Weyer derzeit auf dem Konto. Die SPG SV Weyer baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Momentan belegt Ternberg mit 32 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die Offensive des UFC Ternberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die SPG SV Weyer war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 36 Mal schlugen die Angreifer von Ternberg in dieser Spielzeit zu. Der UFC Ternberg verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Ternberg auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Der nächste Gegner der SPG SV Weyer, welcher in zwei Wochen, am 08.05.2022, empfangen wird, ist Union Grünburg-Steinbach. Als Nächstes steht der UFC Ternberg der Union HOVA Adlwang gegenüber (Sonntag, 17:00 Uhr).

2. Klasse Ost: SPG SV Weyer – UFC Ternberg, 2:3 (0:1)

81 Bernhard Putz 2:3

74 Hamid Raza Najafy 2:2

68 Thorsten Buder 1:2

49 Lukas Manuel Gerstmayer 0:2

35 Matthias Zierer 0:1