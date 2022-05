Adlwang weiterhin meisterlich - 4:1 bei Ternberg

Details Montag, 02. Mai 2022 10:35

Mit einem 4:1 gewann Tabellenführer Union HOVA Adlwang gegen UFC Ternberg vor 150 Zuschauern. Damit ist der Aufstieg für das Team aus Adlwang zum Greifen nahe.

Andreas Bart brachte UFC Ternberg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 27. und 45. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 2:0-Führung ihr Eigen nannten. Nach der Halbzeitpause vollendete David Klinglmayr zum dritten Tagestreffer in der 67. Spielminute. In der 70. Minute brachte Bernhard Putz das Netz für den UFC Ternberg zum Zappeln. Paul Dorfer besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die Union HOVA Adlwang (73.). Letztlich fuhr der Gast aus Adlwang einen weiteren souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Durch diese Niederlage rutschte UFC Ternberg auf den vierten Tabellenplatz und steht dort aktuell mit 32 Punkten und einem 37:26-Torverhältnis. Der Gastgeber verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Der UFC Ternberg ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlagen stehen für Union HOVA Adlwang 54 Zähler zu Buche. Mit nur 12 Gegentoren stellt die Union HOVA Adlwang die sicherste Abwehr der Liga. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die Union Adlwang seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

UFC Ternberg gastiert kommenden Sonntag (17:00 Uhr) bei den GTech Juniors SV Micheldorf. Union HOVA Adlwang hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 15.05.2022 gegen Union Grünburg-Steinbach.

2. Klasse Ost: UFC Ternberg – Union HOVA Adlwang, 1:4 (0:2)

73 Paul Dorfer 1:4

70 Bernhard Putz 1:3

67 David Klinglmayr 0:3

45 Andreas Bart 0:2

27 Andreas Bart 0:1