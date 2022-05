Wartberg/Krems weist Ternberg mit 5:0 in die Schranken

Details Montag, 23. Mai 2022 10:07

Mit einem 0:5 unterlag UFC Ternberg am vergangenen Sonntag gegen die Sportunion Wartberg/Krems. Gegen Wartberg/Kr. setzte es für den UFC Ternberg eine ungeahnte Pleite. Daniel Zeilinger gelang in dieser Partie vor 70 Zuschauern ein Triplepack.

Ein Doppelpack brachte die Sportunion Wartberg/Krems in eine komfortable Position: Daniel Zeilinger war gleich zweimal zur Stelle (5./18.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Mustafa Akpinar die Führung der Heimmannschaft aus. Der tonangebende Stil der Union Wartberg/Krems spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. In der 57. Minute legte Zeilinger zum 4:0 zugunsten von Wartberg/Krems nach, für ihn war es Treffer Nummer drei an diesem Tag. Eigentlich war der UFC Ternberg schon geschlagen, als Oktay Ilyas das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (66.). Mit dem Spielende fuhr die Union Wartberg/Krems einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die Gäste klar, dass gegen die Sportunion Wartberg an der Krems heute kein Kraut gewachsen war.

Wartberg/Krems springt auf Platz zehn

Nach diesem hohen Sieg springt das Team aus Wartberg/Krems auf den zehnten Platz und steht dort nun mit 21 Punkten. Die Sportunion Wartberg/Krems verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief man konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Der Patzer von UFC Ternberg zog im Klassement keine Folgen nach sich. Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der UFC Ternberg derzeit auf dem Konto. Ternberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der nächste Gegner von Sportunion Wartberg/Krems welcher in drei Wochen, am 06.06.2022, empfangen wird, ist Union Grünburg-Steinbach. Der UFC Ternberg ist am Sonntag (17:00 Uhr) bei der Union VAZ Mayr Sipbachzell zu Gast.

2. Klasse Ost: Sportunion Wartberg an der Krems – UFC Ternberg, 5:0 (3:0)

66 Oktay Ilyas 5:0

57 Daniel Zeilinger 4:0

42 Mustafa Akpinar 3:0

18 Daniel Zeilinger 2:0

5 Daniel Zeilinger 1:0