Union Dietach Juniors ziehen Strasser-Elf "weiße Weste" aus

Details Sonntag, 18. September 2022 13:30

Am 6. Spieltag der 2. Klasse Ost kam es in der Begegnung zwischen dem UFC Ternberg und den Union PROCON Dietach Juniors zu einer überaus interessanten Begegnung. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellendritten trafen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Während das zweite Team des OÖ-Liga-Aufsteigers nur eines der vier bisherigen Spiele nicht gewinnen konnte, war der UFC in der aktuellen Saison noch ungeschlagen. Die Zuschauer bekamen ein rassiges Match mit zwei verschiedenen Halbzeiten zu sehen. Die Juniors dominierten in den ersten 45 Minuten, die Strasser-Elf gab nach der Pause den Ton an, scheiterte jedoch an einer kläglichen Chancenverwertung und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Die Gästeelf von Coach Alexander Ibser setzte sich mit dem bereits vierten Saisonsieg im Spitzenfeld der Tabelle fest, während die Ternberger nach vier Heimsiegen am Stück am Samstagnachmittag den eigenen Platz erstmals seit 1. Mai als Verlierer verlassen mussten.

Juniors mit verdienter Führung - Felbauer gleicht aus

Die Zuschauer bekamen gut aufgestellte Gäste zu sehen, die mit der einen oder anderen Verstärkung aus dem OÖ-Liga-Kader anreisten. Die Ibser-Elf dominierte dann auch das Geschehen und begeisterte die Besucher mit ansehnlichem Fußball. Die Hausherren versuchten, dagegenzuhalten und kamen zu einer guten Möglichkeit, Matthias Zieher scheiterte jedoch an Gästegoalie Andreas Muralter. Nach 20 Minuten durften sich die Juniors über die verdiente Führung freuen, als Tunahan Sahan einen Stellungsfehler in der UFC-Verteidigung zu nutzen wusste. Doch nur 120 Sekunden später gaben die Mannen von Neo-Trainer Alfred Strasser darauf die passende Antwort. Nach einer Ecke wurde der Ball zunächst aus dem Strafraum geköpft, ehe Alexander Felbauer die darauffolgende Zieher-Flanke einnickte. Nach dem Ausgleich bestimmten die Juniors weiterhin das Geschehen und verzeichneten in Halbzeit eins ein klares Chancenplus, bis zur Pause blieb es aber beim 1:1.

Rassiger zweiter Durchgang

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Rauf hatte die Ibser-Elf die Nase wieder vorne. Nach einem individuellen Fehler eines Ternberger Verteidigers stellte Matteo Hödl auf 1:2. Nach dem zweiten Gegentreffer krempelten die Hausherren die Ärmel hoch, nahmen das Heft in die Hand und kreierten etliche Chancen, Kapitän Bernhard Putz und Michael Hohlrieder konnten gute Möglichkeiten aber nicht nutzen bzw. scheiterten am exzellenten Dietacher Schlussmann. Nach 70 Minuten gelang dem UFC dann aber doch der Ausgleich, als Hohlrieder nach einem weiten Ball mit einem Heber über Keeper Muralter erfolgreich war.

Strasser-Elf kann Chancen nicht nutzen - Samuel Hödl sichert Gästen drei Punkte

Die Ternberger wollten nun mehr und suchten die Entscheidung. In der Schlussphase war die Strasser-Elf drauf und dran, das Spiel zu drehen. Doch in Minute 80 brachte Zieher nach einem Stanglpass den Ball aus kurzer Distanz nicht im Kasten unter. Fünf Minuten später vergab der UFC eine Dreifachchance. Diese Nachlässigkeiten rächten sich im Gegenzug, als ein Rückpass von Felbauer zu kurz geriet, Samuel Hödl sich diese Chance nicht entgehen ließ und den 3:2-Erfolg der Union Dietach Juniors besiegelte.

Alfred Strasser, Trainer UFC Ternberg:

"Aufgrund der beiden verschiedenen Halbzeiten wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Die Juniors waren in Durchgang eins klar besser, wir hätten das Spiel aber nach der Pause drehen können, sind aber einmal mehr an der mangelnden Chancenverwertung gescheitertet. Auch wenn die Zuschauer ein tolles Spiel gesehen haben, tut diese Niederlage weh und haben erneut Punkte liegenlassen. Das ändert aber nichts daran, dass die Dietacher über eine ungemein starke Mannschaft verfügen".