Union Ried/Traunkreis macht Sack zu! Letztjähriger Vizemeister setzt sich die Krone auf

Zehn Tage nach einer 1:4-Pleite bei Konkurrent Dietach Juniors wollte die Union Ried/Traunkreis im Titelkampf der 2. Klasse Ost den nächsten Matchball verwerten. In einem Nachholspiel zur 18. Runde musste der Tabellenführer beim ASV Mayr Bau Bewegung Steyr antreten. Die Elf um Spielertrainer Mario Grillmair, der seit letzten Sommer überaus erfolgreich die Verantwortung trägt, gab sich am Donnerstagnachmittag keine Blöße, wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und machte mit einem ungefährdeten 3:1-Erfolg den Sack zu. In der vergangenen Saison hatten die Rieder den Vizemeistertitel erobert, waren aber in der Relegation an den Kickern aus Haidershofen gescheitert. Am gestrigen Feiertag war es aber so weit, krönten sich Kapitän Patrick Kremsmair und Co. im elften Auswärtsspiel mit dem zehnten "Dreier" zum Meister und sind ab sofort wieder erstklassig.

Tabellenführer stellt Weichen früh auf Sieg

Vor knapp 150 Besuchern hatte der Ligaprimus im Ennsleitn Park das Geschehen von Beginn an unter Kontrolle, war der Grillmair-Elf deutlich anzusehen, den Titelkampf unbedingt entscheiden zu wollen. Nach einer Viertelstunde schlugen die Gäste aus ihrer Überlegenheit Kapital, als Huso Tahric, Neuerwerbung aus Sattledt, auf der linken Seite nicht zu halten war und den Ball im langen Eck unterbrachte. Der Tabellenführer blieb am Drücker und stellte in Minute 30 die Weichen endgültig auf Sieg bzw. Richtung Meistertitel. Ivan Josipovic schlug den Ball hinter die Steyrer Abwehr und Michael Sperrer verlängerte das Leder mit dem Kopf in die Maschen. Da bei einem Josipovic-Schuss die Stange einen weiteren Treffer verhinderte, blieb es bis zur Pause beim 0:2.

Neuerwerbung schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Denthaner bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen, hatte der frischgebackene Meister auch im zweiten Durchgang Spiel und Gegner fest im Griff. In Minute 55 beseitigten die Rieder die letzten Zweifel, als der 28-jährige Tahric einen Doppelpack schnürte. In der restlichen Spielzeit hätte die Grillmair-Elf das Ergebnis wesentlich deutlicher gestalten können, die Union leistete sich jedoch den Luxus, die eine oder andere klare Chance zu vergeben. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatte auch die Heimelf von Coach Helmut Kiss Grund zur Freude - der eingewechselte Meric Cetin zog an der Strafraumgrenze ab und versenkte die Kugel zum 1:3-Endstand im Eck.

Kurt Fellinger, Sportlicher Leiter Union Ried/Traunkeis:

"Nachdem wir im Vorjahr knapp gescheitert waren, wollten wir im Aufstiegskampf erneut intensiv mitmischen und konnten dieses Vorhaben eindrucksvoll realisieren. Um sportlich erfolgreich zu sein, muss man dazu die nötigen Voraussetzungen schaffen, einen Meistertitel kann man aber nicht planen, der muss letztendlich passieren. Mit der Verpflichtung von Spielertrainer Grillmair haben wir im letzten Sommer einen guten Griff getan, passt der Coach aufgrund seiner menschlichen Qualitäten ausgezeichnet zur charakterstarken Mannschaft. Auch wenn nach dem gestrigen Spiel in unserem Klubheim spontan und ausgiebig gefeiert wurde und sich die Spieler am Freitag vorsorglich freigenommen haben, steht die offizielle Meisterfeier erst am 8. Juli - im Rahmen des traditionellen Rieder Dorffestes - auf dem Programm".

