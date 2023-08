ASV Bewegung Steyr startet mit Heimsieg gegen St. Ulrich Juniors positiv in die neue Saison

Details Montag, 21. August 2023 11:17

In der 2. Klasse Ost kreuzten zum Auftakt im Derby der ASV Bewegung Steyr und die USV St. Ulrich 1b die Klingen. Während sich die Elf aus der Statutarstadt in der Liga gut auskennt, stellt man in St. Ulrich erstmals eine 1b-Mannschaft im Kampfmannschaftsbetrieb. Entsprechend gespannt durfte man vor der Begegnung sein. Das Spiel selbst endete letztlich mit einem Heimsieg für die Elf von Bewegung, die junge Mannschaft aus St. Ulrich präsentierte sich in Summe zum Einstand jedoch recht ordentlich.

Steyr in der Anfangsphase stärker

Der ASV Bewegung Steyr, der in der abgelaufenen Spielzeit der 2. Klasse etwas enttäuschend bloß einen zweistelligen Tabellenplatz belegt hatte, startete mit viel Schwung in die Auftaktrunde, war in der Anfangsphase das stärkere Team. In diese Phase hinein sollte auch der Führungstreffer durch Anes Kaltak fallen. Amir Omercevic gewann gewann einen Zweikampf an der Grenze zum Strafraum der Gäste, um das Spielgerät in den Rückraum zurückzulegen, wo Kaltak Maß nahm und sehenswert in die Ecke traf.

Es sollte ein paar Minuten dauern, mit Fortdauer der Partie konnten die Gäste aus St. Ulrich aber immer besser mithalten. Das Spiel war nun über weite Strecken ausgeglichen, wenngleich allgemein nicht allzu viele Chancen zu bestaunen waren. Knapp zehn Minuten vor dem Pausenpfiff baute Bewegung Steyr aber die Führung auf 2:0 aus. Asmir Horic flankte nach einem Freistoß in den Strafraum, St. Ulrichs Paul Vorderderfler verlängerte den Ball schließlich etwas unglücklich ins eigene Tor.

Hinten raus doch noch Möglichkeiten

Auch in der zweiten Halbzeit hielt sich die Anzahl der Highlights doch sehr in Grenzen, wenngleich die Gäste aus St. Ulrich, die allgemein ein ganz ordentliches Spiel machten, nicht aufsteckten, sondern noch einmal ins Spiel zurückwollten. Die beste Gelegenheit fand man in der 70. Minute vor, als man Bewegung nach einem aussichtsreichen Angriff zwang, den Ball auf der Linie zu klären. Doch auch Steyr hatte noch zwei Gelegenheiten, so verpassten die eingewechselten Dominic Striegl und Almin Crncarlo jeweils nur knapp das 3:0.

Faris Kaltak, sportlicher Leiter ASV Bewegung Steyr:

„In den ersten 15 Minuten waren wir besser, bis zur Halbzeit war es dann aber ein sehr ausgeglichenes Spiel. Im zweiten Abschnitt hat man dann gemerkt, dass es heiß wurde und bei uns die Kraft ausgegangen ist. Das Spiel war eigentlich nicht mit vielen Torchancen verbunden, zum Schluss, wo wir uns hinten reingestellt haben, hatten wir dann noch zwei Möglichkeiten. Für den Saisonauftakt war das eigentlich ganz gut, auch weil es ein Derby war und nach einer Urlaubszeit, wo wir viele Abwesenheiten hatten. Über 90 Minuten sind wir als Verein sehr zufrieden, nun sehen wir weiter.“

