Union Großraming trotzt Losenstein trotz „Offensiv-Blackout“ vor heimischem Publikum ein Remis ab

Details Montag, 28. August 2023 12:28

Die zweite Runde der 2. Klasse Ost konnte unter anderem mit der Begegnung zwischen der DSG Union Großraming und dem SV Losenstein aufwarten. Beide Teams schlossen den ersten Spieltag mit einem Unentschieden ab, in beiden Fällen gab es ein 2:2. Entsprechend galt es sowohl für die Großraminger als auch für die Losensteiner nachzulegen, am Ende sollte jedoch auch diese Begegnung keinen Sieger finden. Die Großraminger können mit dieser Punkteteilung aufgrund einiger Ausfälle möglicherweise besser leben.

Großraming ging mit vielen Ausfällen ins Spiel

Unglaublich aber wahr! Ganze vier Stürmer musste Großramings Coach Johann Fürweger aufgrund von Verletzungen und Krankheiten vor dem Duell mit dem SV Losenstein vorgeben. Die Marschrichtung war daher klar, die Hausherren versuchten – unbeschadet der Rolle des Gastgebers – ihr Heil im Umschaltspiel. Programmgemäß sollte es nach etwa einer halben Stunde in diesem Sinne auch ein Konter sein, der maßgeblich zur Entstehung des Großraminger Führungstreffers beitrug. Nach schnellem Umschaltspiel und einem hohen Ball kam Rückkehrer Jonas Rosbichler im Strafraum an den Ball, ein Gegenspieler stieg ihm jedoch quasi im selben Moment auf den Fuß, woraufhin der Unparteiische Jürgen Schönauer einen Strafstoß verhängte. Christoph Mair ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und verwertete sicher zum 1:0.

Losenstein erarbeitet sich den Punkt

In der zweiten Halbzeit wurde die Losensteiner Schlinge langsam aber sicher enger. Die Großraminger verlagerten sich immer noch mehr aufs Verteidigen, setzten alles daran, die knappe Führung irgendwie ins Ziel zu retten. Die Gäste ließen den Ball zunehmend gut laufen, ab der Stundenmarke wurde die Überlegenheit noch deutlicher. In der 79. Minute wurde Bernhard Sonnleithner ideal per Lochpass von seinem Mitspieler eingesetzt, diese Chance ließ sich der Losensteiner nicht entgehen, er traf zum verdienten Ausgleich – 1:1. Noch kurz davor hatten die Gäste die Latte getroffen. Doch auch die Union Großraming wurde noch das eine oder andere Mal gefährlich, auch der eingewechselte Lorenz Oberforster scheiterte jedoch, sein Abschluss ging knapp über die Querlatte.

Johann Fürweger, Trainer DSG Union Großraming:

„Im Spiel ist es recht häufig hin und her gegangen, wir haben uns eher auf die Defensive beschränkt, da uns vier Stürmer durch Verletzungen und Krankheiten ausgefallen sind. Wir haben daher umgestellt, defensiv gespielt und uns auf Konter ausgelegt. Durch einen solchen ist dann auch der Elfmeter entstanden. Nach der Halbzeit haben wir uns mehr aufs Verteidigen konzentriert, weniger für das Spiel getan. Losenstein wurde dann spielerisch besser, hat das Ruder ab der 60. Minute übernommen. Natürlich wollen wir unsere Heimspiele gewinnen, aufgrund der Ausfälle müssen wir mit dem Punkt aber leben."

