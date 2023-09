Toller Lauf! Union Wartberg/Krems feiert dank Barna-Dreierpack vierten Sieg in Serie

Details Samstag, 02. September 2023 13:28

Zum Auftakt der dritten Runde der 2. Klasse Ost kam es zum Kräftemessen zwischen den ATSV Neuzeug Juniors und der Sportunion Wartberg/Krems. In ihrer Premieren-Saison im Kampfmannschaftsbereich wartet die zweite Mannschaft des Landesligisten bislang vergeblich auf ein Erfolgserlebnis. Nach einem 0:0-Auftakt-Remis gegen Absteiger Wolfern und einer 1:5-Schlappe in Weyer wussten die Juniors am Freitagabend durchaus zu gefallen, die Mannen von Trainer Bernhard Steindler gingen am Ende aber leer aus und mussten sich mit 0:3 geschlagen geben. Die Kremstaler hingegen haben nach einer langen Durststrecke in die Spur gefunden, fuhren nach einem 6:0-Kantersieg in Reichraming und einem 2:1-Erfolg gegen die Micheldorf Juniors den nächsten "Dreier" ein und lachen nach dem insgesamt vierten Sieg in Serie weiterhin von der Tabellenspitze.

Neuer Legionär bringt Gäste in Front

Im Waldstadion war den Juniors von Beginn an deutlich anzusehen, den Ligaprimus ärgern bzw. in die Knie zwingen zu wollen. Die Steindler-Elf trat ungemein engagiert und aggressiv auf und bot dem Favoriten die Stirn. Obwohl Union-Coach Ali Ceylan vier Stammkräfte vorgeben musste, hielt seine Mannschaft entschlossen dagegen. Keine Viertelstunde war gespielt, als Wartbergs neuer Legionär aus Ungarn zum ersten Mal an diesem Abend seine Klasse unter Beweis stellte. Nach einem Neuzeuger Angriff sowie weiten Auswurf von Union-Schlussmann Laszlo Fekete, setzte Florian Hebesberger mit einem feinen Zuspiel Daniel Zeilinger ins Szene. Das 20-jährige Wartberger Eigengewächs brachte den Ball von der rechten Seite in den Strafaum, Bela Barna stand goldrichtig und stellte auf 0:1.

Fischer sieht Rot

In einem ungemein kampfbetonten Match hätte der Tabellenführer ein Tor nachlegen können, doch ATSV-Schlussmann Ajdin Hurem, der im Sommer von Bewegung Steyr nach Neuzeug gewechselt war, machte eine Top-Chance der Gäse zunichte. In einem Duell auf Augenhöhe behauptete die Ceylan-Elf die hauchdünne Führung und ging zudem in numerischer Überzahl in die Pause. Denn in Minute 45 konnte Marcel Fischer den durchbrechenden Zeilinger nur regelwidrig stoppen, musste die Notbremse ziehen und flog für dieses Vergehen mit Rot vom Platz.

Barna legt zwei Tore nach

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kerschbaumer bewiesen die dezimierten Hausherren tolle Moral, stemmten sich vehement gegen die drohende Niederlage und waren bemüht, das Blatt zu wenden. Auch mit nur zehn Mann versuchten die Neuzeuger, nach vorne zu spielen, agierten dabei aber nicht wirklich zwingend. Am Beginn der Schlussviertelstunde machte Barna den Unterschied. Der 23-jährige Ungar tanzte auf halbrechter Position zwei Gegenspieler aus und versenkte das Leder im rechten Winkel. Mit diesem Treffer war die Gegenwehr der Juniors gebrochen. In Minute 90 setzte der "Man of the Match" den Schlusspunkt, als Barna einen Konter erfolgreich abschloss und mit seinem bereits sechsten Saisontor den 0:3-Endstand besiegelte.

Friedrich Mitterhumer, Sektionsleiter Sportunion Wartberg/Krems:

"Natürlich freuen wir uns über den besten Saisonstart seit vielen Jahren, zumal diese tolle Serie nicht unbedingt zu erwarten war, wenngleich wir auf eine gelungene Vorbereitung zurückblicken und Coach Ceylan tolle Arbeit leistet. Auch wenn wir mit einer blitzsauberen Weste die Tabelle anführen, halten wir den Ball flach und schauen von Spiel zu Spiel. Zudem erwartet uns am kommenden Wochende, gegen Absteiger Wolfern, keine einfache Aufgabe".

