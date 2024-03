Trotz 65-minütiger Unterzahl: Union Schwand entscheidet Torfestival gegen Hochburg-Ach für sich!

Details Montag, 18. März 2024 18:58

Bei der Union Schwand gab es für die Union Raiba Hochburg-Ach nichts zu holen. Der Tabellenletzte verlor das Spiel mit 3:6. Auf dem Papier ging Schwand als Favorit ins Spiel gegen Hochburg-Ach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Die Union Schwand hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Melchiori bringt mit Notbremse Sieg in Gefahr

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Hochradl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Manuel Aglas den Vorsprung von Schwand. Mit dem 3:0 durch Patrick Weissenbacher schien die Partie bereits in der 21. Minute mit der Union Schwand einen sicheren Sieger zu haben. Für das 1:3 der Union Raiba Hochburg-Ach zeichnete Stefan Piller verantwortlich (24.) – nur wenige Augenblicke zuvor hatte Schwands Maximilian Melchiori die rote Karte für eine Torchancenverhinderung gesehen. In der 28. Minute schoss der Gast in Person von Andreas Bonauer das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Union Schwand in die Kabine. Trotz Unterzahl und zweier schneller Tore der Gäste zuvor, machten die Hausherren relativ schnell den Deckel drauf: Für den nächsten Erfolgsmoment von Schwand sorgte Johannes Prielhofer (56.), ehe Weissenbacher das 5:2 markierte (74.). Hochburg-Ach stellte durch Bonauer kurz darauf noch das 3:5 sicher (79.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Aglas, als er das 6:3 für die Union Schwand besorgte (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte Schwand am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Raiba Hochburg-Ach.

Zahlen und Fakten

Die Union Schwand muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Schwand machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem neunten Platz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Union Schwand liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 36 Gegentreffer fing. Schwand bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte die Union Schwand endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Abstiegssorgen von Hochburg-Ach sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die schmerzliche Phase der Union Raiba Hochburg-Ach dauert an. Bereits zum sechsten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

Schwand tritt kommenden Sonntag, um 15:30 Uhr, bei der Union Feldkirchen bei Mattighofen an. Bereits einen Tag vorher reist Hochburg-Ach zur Union Tarsdorf.

2. Klasse Süd-West: Union Schwand – Union Raiba Hochburg-Ach, 6:3 (3:2)

86 Manuel Aglas 6:3

79 Andreas Bonauer 5:3

74 Patrick Weissenbacher 5:2

56 Johannes Prielhofer 4:2

28 Andreas Bonauer 3:2

24 Stefan Piller 3:1

21 Patrick Weissenbacher 3:0

14 Manuel Aglas 2:0

6 Michael Hochradl 1:0

