Auswärts in Unterzahl: TSU Handenberg jubelt bei ATSV Laab

Details Samstag, 23. März 2024 15:46

Ein Tor machte den Unterschied – die TSU Mitterbauer Handenberg siegte mit 2:1 gegen den ATSV Laab. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die TSU Handenberg. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich der Gast und der ATSV Laab mit 3:3 voneinander getrennt.

Ausschluss nach Führungstreffer

In Durchgang eins tasteten sich die Teams lediglich ab, Tore bekamen die Zuseher nicht zu sehen. Zur Pause stand somit ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Stefan Schwaiger stellte die Weichen kurz nach Wiederanpfiff für Handenberg auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 1:0 zur Stelle war. Darauf folgte ein herber Rückschlag: Alexander Duller sah binnen zwei Minuten zwei Mal die gelbe Karte und wurde vom Referee vorzeitig zum Duschen geschickt. Sichtlich unbeirrt machten die Gäste aber da weiter, wo man zuvor aufgehört hatte: Robert Eichberger beförderte das Leder – ebenso vom Kreidepunkt – zum 2:0 der TSU Handenberg über die Linie (68.). Michael Windholz verkürzte für den ATSV Laab später in der 81. Minute auf 1:2. Trotz Unterzahl war Handenberg in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der Gastgeber und fuhr somit einen Sieg ein.

Zahlen und Fakten

Der ATSV Laab besetzt momentan mit 18 Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 26:26 ausgeglichen. Der ATSV Laab verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

Für die TSU Mitterbauer Handenberg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Angriffsreihe der TSU Handenberg lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 40 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute die TSU Mitterbauer Handenberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Handenberg zehn Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Die TSU Handenberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Nächster Prüfstein für den ATSV Laab ist der ASKÖ SV Weing Uttendorf (Samstag, 15:45 Uhr). Handenberg misst sich am selben Tag mit UFC Stampfl Bau Juniors (15:30 Uhr).

2. Klasse Süd-West: ATSV Laab – TSU Mitterbauer Handenberg, 1:2 (0:0)

81 Michael Windholz 1:2

68 Robert Eichberger 0:2

54 Stefan Schwaiger 0:1

