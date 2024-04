Wührer-Hattrick: SV Uttendorf schockt Ostermiething Juniors

Details Samstag, 06. April 2024 23:37

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich UFC Stampfl Bau Juniors dem ASKÖ SV Weing Uttendorf mit 3:2 beugen. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Der SV Uttendorf war beim 2:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Ostermiething kriegt Wührer nicht in den Griff

Für das erste Tor sorgte Angel Angelov Dimitrov. In der 29. Minute traf der Spieler der Ostermiething Juniors ins Schwarze. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf Uttendorf zum Ausgleich (43.) – es war der erste Streich von Thomas Wührer. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen, Remis lautete das Zwischenresultat. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Wührer dann erneut zum 2:1 (49.). Adrian Mayer beförderte das Leder zum Anbruch der Schlussphase per Elfmeter in die Maschen (75.) und stellte wieder auf Gleichstand. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als der SV Uttendorf den entscheidenden Führungstreffer und Wührer seinen Hattrick erzielte (86.). Zum Schluss feierte Uttendorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Ostermiething Juniors.

Zahlen und Fakten

Die überraschende Pleite hatte für UFC Stampfl Bau Juniors keine Folgen in der Tabelle. Die gute Bilanz der Heimmannschaft hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Ostermiething Juniors bisher zwölf Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Trotz der drei Zähler machte der ASKÖ SV Weing Uttendorf im Klassement keinen Boden gut. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SV Uttendorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt UFC Stampfl Bau Juniors bei der Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart an, während Uttendorf einen Tag zuvor die Union Raiba Hochburg-Ach empfängt.

2. Klasse Süd-West: UFC Stampfl Bau Juniors – ASKÖ SV Weing Uttendorf, 2:3 (1:1)

86 Thomas Wuehrer 2:3

75 Adrian Mayer 2:2

49 Thomas Wuehrer 1:2

43 Thomas Wuehrer 1:1

29 Angel Angelov Dimitrov 1:0

